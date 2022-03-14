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Під Черніговом через обстріл окупантами пошкоджено комплекс підземного сховища газу

Фото: Укртрансгаз
Фото: Укртрансгаз

До будівлі на території комплексу підземного газосховища у селищі Олишівка Чернігівського району Чернігівської області вранці 14 березня потрапив снаряд.

Як повідомляє оператор газосховищ компанія "Укртрансгаз", обстріл російських окупаційних військ відбувся близько 9 години. Внаслідок цього пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту.

Персонал газосховища було терміново евакуйовано. З комунікацій майданчика газозбірного пункту газ був стравлений, всі зовнішні комунікації відключено.

Жертв та постраждалих серед працівників Олишівського ПСГ немає. На об'єкті триватиме плановий періодичний контроль та обхід комунікацій.

Зазначимо також, що масштабні пошкодження газорозподільних мереж через обстріл окупантами сталися в житлових районах Харкова, однак газовикам вдалося повернути газ і тепло майже 15 тисячам споживачів.

Крім того, напередодні повідомлялося про пошкодження через обстріл газопроводів у Лисичанську та Попасній Луганській області. На початку березня також повідомлялося про пошкодження газопроводу біля Лисичанська.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов