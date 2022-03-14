Газовики проводять масштабний ремонт газопроводів у Харківській області

Відновлено газопостачання для понад 24 тисяч жителів у зоні бойових дій. Тільки аварійники "Харківгазу" та "Харківміськгазу" повернули тепло в 15 тисяч будинків.

Про це повідомляє прес-служба РГК.

Після обстрілів окупантами житлових масивів Харкова та області реактивними системами залпового вогню "Ураган" було пошкоджено газорозподільні газопроводи.

За інформацією саперів, газова інфраструктура одного з районів Харківської області зазнала колосальних руйнувань. В іншому районі бомбардування майже повністю знищили газопровід високого тиску.

Російські варвари залишили без газу близько 15 тисяч будинків на Харківщині.

Харківські газовики АТ "Харківгаз" та АТ "Харківміськгаз" об'єднали зусилля для допомоги сім'ям регіону. Їм вдалося провести масштабний ремонт газопроводів у Харківському районі.

В іншому районі до відновлення газопостачання приєдналися усі працівники дільниці АТ "Харківгаз". Завдяки спільним зусиллям газовиків вдалося повернути газ та тепло майже до 15 тисяч споживачів.

Також за минулу добу було відновлено газопостачання ще 9190 споживачам у Миколаївській та Київській областях.

"Саме тому важливо оплатити зараз комунальні послуги. Адже це не тільки заробітна плата героїв, які працюють під обстрілами, але й можливість виконувати ремонтні роботи, підтримувати роботу критичної інфраструктури. Зараз, коли по всій країні точаться запеклі бої з окупантами, дуже важливо забезпечити надійний тил", який має працювати на відродження країни", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вся інфраструктура Ізюма Харківської області перебуває під постійним обстрілом російських окупантів. Масштаби руйнувань газопроводів вимагають фактично відновлення мереж міста, що можливе лише після припинення активних бойових дій.