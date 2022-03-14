Газовики проводят масштабный ремонт газопроводов в Харьковской области

Восстановлено газоснабжение для более 24 тысяч жилищ в зоне боевых действий. Только аварийщики "Харьковгаза" и "Харьковгоргаза" вернули тепло в 15 тысяч домов.

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

После обстрелов оккупантами жилых массивов Харькова и области реактивными системами залпового огня "Ураган" были повреждены газораспределительные газопроводы.

По информации саперов, газовая инфраструктура одного из районов Харьковской области испытала колоссальные разрушения. В другом районе бомбардировки почти полностью уничтожили газопровод высокого давления.

Российские варвары оставили без газа около 15 тысяч домов Харьковской области.

Харьковские газовики АО "Харьковгаз" и АО "Харьковгоргаз" объединили усилия для помощи жителям региона. Им удалось провести масштабный ремонт газопроводов в Харьковском районе.

В другом районе к восстановлению газоснабжения присоединились все работники участка АО "Харьковгаз". Благодаря совместным усилиям газовщиков удалось вернуть газ и тепло почти 15 тысячам потребителей.

Также за прошедшие сутки было восстановлено газоснабжение еще 9 190 потребителям в Николаевской и Киевской областях.

"Именно поэтому важно оплатить сейчас коммунальные услуги. Это ведь не только заработная плата героев, работающих под обстрелами, но и возможность выполнять ремонтные работы, поддерживать работу критической инфраструктуры. Сейчас, когда по всей стране ведутся ожесточенные бои с оккупантами, очень важно обеспечить надежный тыл, который должен работать на возрождение страны", — говорится в сообщении.

Напомним, вся инфраструктура Изюма Харьковской области находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. Масштабы разрушений газопроводов требуют фактически возобновления сетей города, что возможно только после прекращения активных боевых действий.