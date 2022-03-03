Газова інфраструктура України працює нормально. Є пошкодження інфраструктури на Луганщині та Харківщині

Газова інфраструктура України працює нормально, є деякі ушкодження у Харківській та Луганській областях. Про це на телемарафоні повідомив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

За його словами, через пошкодження газопроводу біля міста Ізюм Харківської області місто без газу. Газовики шукають можливість розпочати ремонтні роботи та чекають на закінчення бойових дій.

Також уночі було пошкоджено газопровід біля Лисичанська, у місто газ поставляють резервними маршрутами.

Оператор ГТС співпрацює з військовими та СБУ, щоб гарантувати безпеку газопроводів та продовжувати постачати газ. Оператор постійно контактує з європейськими партнерами, Єврокомісією та асоціаціями, вони пропонують активну допомогу та обладнання. Крім того, опрацьовується можливість збільшення імпорту газу, є незначне скорочення власного видобутку.

Нагадаємо, 2 березня на об'єкт Оператора ГТС України в Харківській області здійснено авіаційну атаку. В результаті стався вибух та пошкоджено дві нитки газопроводу-відведення до газорозподільної станції (ГРС).