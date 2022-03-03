Газовая инфраструктура Украины работает нормально. Есть повреждение инфраструктуры на Луганщине и Харьковщине

Газовая инфраструктура Украины работает нормально, есть некоторые повреждения в Харьковской и Луганской областях. Об этом в ходе телемарафона сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, вследствие повреждения газопровода возле города Изюм Харьковской области город без газа. Газовики ищут возможность начать ремонтные работы и ждут окончания боевых действий.

Также ночью был поврежден газопровод возле Лисичанска, в город газ поставляют резервными маршрутами.

Оператор ГТС сотрудничает с военными и СБУ, чтобы гарантировать безопасность газопроводов и продолжать поставлять газ. Оператор постоянно контактирует с европейскими партнерами, Еврокомиссией и ассоциациями, они предлагают активную помощь и оборудование. Кроме того, прорабатывается возможность увеличения импорта газа, есть незначительное сокращение собственной добычи.

Напомним, 2 марта на объект Оператора ГТС Украины в Харьковской области совершена авиационная атака. В результате произошел взрыв и повреждены две нити газопровода-отвода к газораспределительной станции (ГРС).