У Лисичанську та Попасній через обстріл перебиті газопроводи

У ніч із 12 на 13 березня російські війська завдали ракетних ударів по населених пунктах Луганської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у Сєверодонецьку та Рубіжному обстріли не вщухають із вечора, вночі росіяни відкрили вогонь у бік Попасної та Лисичанська.

Гайдай зазначив, що внаслідок обстрілів у Лисичанську та Попасній було пошкоджено газопровідні мережі.

"У Лисичанську пошкоджено газопровід та кілька будинків. У Сєвєродонецьку полум'я охопило чотири будинки, у Попасній – п'ять і один будинок зруйновано, у місті перебито газопровід. Кількість жертв уточнюється", – написав Гайдай.

Це не перше пошкодження газової інфраструктури в Лисичанську.

Так, на початку березня в результаті обстрілів була пошкоджена ділянка газопроводу поблизу міста.

Через це газ до Лисичанська постачали резервними маршрутами.

Нагадаємо, 2 березня на об'єкт Оператора ГТС України в Харківській області здійснено авіаційну атаку. В результаті стався вибух та пошкоджено дві нитки газопроводу-відведення до газорозподільної станції.