В Лисичанске и Попасной из-за обстрелов перебиты газопроводы

В ночь с 12 на 13 марта российские войска нанесли ракетные удары по населенным пунктам Луганской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в Северодонецке и Рубежном обстрелы не утихают с вечера, ночью россияне открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска.

Гайдай отметил, что в результате обстрелов в Лисичанске и Попасной были повреждены газопроводные сети.

"В Лисичанске поврежден газопровод и несколько домов. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной – пять и один дом разрушен, в городе перебит газопровод. Количество жертв уточняется", – написал Гайдай.

Стоит отметить, что это не первое повреждение газовой инфраструктуры в Лисичанске.

Так, в первых числах марта в результате обстрелов был поврежден участок газопровода вблизи города.

Из-за этого газ в Лисичанск поставляли по резервным маршрутам.

Напомним, 2 марта на объект Оператора ГТС Украины в Харьковской области совершена авиационная атака. В результате произошел взрыв и повреждены две нити газопровода-отвода к газораспределительной станции.