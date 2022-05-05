Украина готова отдать странам-партнерам половину объемов ПХГ для создания запасов газа на зиму

Украина готова предоставить странам-партнерам 15 миллиардов кубометров в своих подземных хранилищах для создания запасов газа на ближайшую зиму. Об этом сообщил на своей странице в Facebook после визита в Болгарию министр энергетики Герман Галущенко.

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Он напомнил, что Южная Европа уже начинает сталкиваться с непредсказуемостью России в вопросах поставок газа, поскольку 26 апреля "Газпром" отключил Болгарию от газоснабжения из-за несогласия выполнять условие об оплате за газ в рублях, которое нарушает условия контракта. Аналогичное решение было принято и в отношении Польши.

"Болгария и Польша – только "первые ласточки" российской энергетической атаки на Европу. Согласно новому указу Путина о "недружественных государствах и компаниях", Россия сможет разрывать контракты в одностороннем порядке в любой момент", - указал украинский министр.

По его словам, в этой ситуации нужно действовать решительно, поскольку Юго-Восточная Европа – важный энергетический регион и точка входа в Европу Трансанатолийского газопровода.

"У нас есть время до зимы, которое нужно использовать для совместной закупки газа из альтернативных источников и закачки его в хранилища, в том числе украинские, где мы способны зарезервировать для наших партнеров не менее 15 миллиардов кубометров", - заявил Галущенко.

Отметим при этом, что активный объем украинских газохранилищ (оператор - госкомпания "Укратрансгаз") составляет 30,95 миллиарда кубометров.

Чиновник также подчеркнул необходимость максимально снизить в сложившейся ситуации использование газа для производства электроэнергии и использовать другие возможности генерации.

"Украинская энергосистема теперь часть объединенной энергосистемы Европы, и мы можем экспортировать электроэнергию, которая на 70% производится независимой от углеводородов атомной генерацией и ВИЭ. Да, вся Европа сейчас оказались посреди "идеального шторма", - убежден он.

Однако, по словам украинского министра, энергетические санкции в итоге сделают континент независимым от России, ограничив способность Кремля коррумпировать европейские правительства и наращивать за счет этого вооружения, однако это Европе придется заплатить определенным ростом цен.

"Глядя на разрушенные города Украины, на тысячи погибших, на миллионы беженцев и понимая, что так могло бы (и может) произойти в других странах Европы, понимаешь: ни одна плата, которую можно измерить деньгами, не является слишком высокой", - считает Галущенко.

Напомним также, что перед войной с РФ министр уже выступал с инициативой о создании Международного газового фонда на базе украинских подземных хранилищ: в них, по словам чиновника, должен быть сформирован запас, доступ к которому участники будут получать в кризисных ситуациях.