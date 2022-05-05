Україна готова віддати країнам-партнерам половину обсягів ПСГ для створення запасів газу на зиму

Україна готова надати країнам-партнерам 15 мільярдів кубометрів у своїх підземних сховищах для створення запасів газу на найближчу зиму. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook після візиту до Болгарії міністр енергетики Герман Галущенко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Він нагадав, що Південна Європа вже починає стикатися з непередбачуваністю Росії у питаннях постачання газу, оскільки 26 квітня "Газпром" відключив Болгарію від газопостачання через незгоду виконувати умову про оплату за газ у рублях, яка порушує умови контракту. Аналогічне рішення було ухвалено і щодо Польщі.

"Болгарія і Польща – лише перші "ластівки" російської енергетичної атаки на Європу. Згідно з новим указом Путіна про "недружні держави і компанії", Росія зможе розривати контракти в односторонньому порядку в будь-який момент", - зазначив український міністр.

За його словами, у цій ситуації потрібно діяти рішуче, оскільки Південно-Східна Європа є важливим енергетичним регіоном і точкою входу до Європи Трансанатолійського газопроводу.

"Ми маємо час до зими, який потрібно використати для спільної закупівлі газу з альтернативних джерел і закачування його в сховища, в тому числі українські, де ми здатні зарезервувати для наших партнерів не менше 15 мільярдів кубометрів", - заявив Галущенко.

Чиновник також наголосив на необхідності максимально знизити в ситуації, що склалася, використання газу для виробництва електроенергії та використовувати інші можливості генерації.

"Українська енергосистема тепер є частиною об’єднаної енергосистеми Європи і ми можемо експортувати електроенергію, яка на 70% виробляється незалежною від вуглеводнів атомною генерацією та ВДЕ. Вся Європа зараз опинилася посеред "ідеального шторму", - переконаний він.

Але, за словами українського міністра, енергетичні санкції зроблять континент незалежним від Росії, обмеживши здатність Кремля корумпувати європейські уряди і нарощувати за рахунок цього озброєння, однак за це Європі доведеться заплатити певним зростанням цін.

"Дивлячись на зруйновані міста України, на тисячі загиблих, на мільйони біженців і розуміючи, що так могло б (і може) статися в інших країнах Європи – розумієш: жодна плата, яку можна виміряти грошима, не є занадто високою", - вважає Галущенко.

Нагадаємо також, що перед війною з РФ міністр вже виступав з ініціативою створення Міжнародного газового фонду на базі українських підземних сховищ: у них, за словами чиновника, має бути сформований запас, доступ до якого учасники отримуватимуть у кризових ситуаціях.