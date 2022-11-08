В Харьковской области пробурили скважину на 50-летнем газовом месторождении

"Укргаздобыча" пробурила новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. куб. м газа в сутки. Такой значительный результат достигли на месторождении, которое эксплуатируется уже полвека и почти истощено.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что благодаря обновленным геологическим данным, а также применению новейших технологий для интенсификации добычи, удалось пробурить новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. куб. м газа в сутки.

Новую скважину спроектировало внутреннее подразделение УкрНИИгаз, пробурили специалисты Укрбургаза, а работники УГВ-сервиса выполнили сложную операцию по интенсификации добычи – трехстадийный гидроразрыв пласта. Запустить объект в работу удалось раньше запланированного срока.

"Увеличение добычи собственного газа и реализация проектов, которые приблизят нас к энергетической независимости - это наш безусловный приоритет, особенно сегодня, когда враг избрал целью энергетический сектор. Дополнительная добыча газа поможет стабильнее пройти отопительный сезон этого года", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"В условиях, когда возможности для внедрения новых перспективных проектов ограничены, мы еще больше фокусируемся на раскрытии остаточного потенциала месторождений, которые уже длительное время в эксплуатации. Развитие внутренней экспертизы и привлечение новейших технологий позволяют нам получать дополнительный газ там, где, казалось бы, уже нельзя рассчитывать на значительные результаты. Это еще один важный очередной вклад в стабильное обеспечение страны газом в сверхсложный отопительный период", – рассказал Александр Романюк, и.о. генерального директора "Укргаздобычи".

Отметим, "Нефтегаз" также увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование.

Так, во Львовской области заработала скважина, обеспечивающая добычу 115 тысяч кубометров газа в сутки, что является высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.