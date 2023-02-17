Ціни на газ в Європі наближаються до позначки 500 доларів за тисячу кубометрів

Ціни на газ на нідерландському хабі TTF продовжують падати. Так в п'ятницю, 17 лютого ціни знизилися до позначки 557 доларів за тисячу кубічних метрів, що є найнижчим показником з осені 2021 року, коли в Європі почалася енергетична криза. Про це свідчать данні на біржі ICE Futures.

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Станом на 13:08 17 лютого газові котирування знизились до позначки 49,9 євро за МВт-год, що відповідає ціні в 557 доларів за тисячу кубічних метрів.

Видання Bloomberg зазначає, що ціни на газ знизились більш ніж на 80% порівняно зі серпневим піком, коли скорочення поставок газу в Росії завдало Європі збитків приблизно в 1 трильйон доларів, завдавши удару по економіці регіону і піднявши інфляцію до найвищого рівня за останні десятиліття. Тепер на континенті спостерігається різкий поворот, оскільки відносно м'яка погода, зусилля зі скорочення енергоспоживання та значний приплив зрідженого природного газу зі США до Катару знижують гостроту ситуації.

Проте аналітики сумніваються, що зниження цін триватиме набагато довше. З наближенням кінця зими та зниженням попиту на опалення нижчі ціни можуть зробити газ більш економічним для виробництва електроенергії в Європі, ніж такі альтернативи, як вугілля.

"Ціни на газ впали до діапазону перемикання палива, що говорить про те, що тепер вигідніше використовувати газові електростанції з найвищою ефективністю порівняно з вугільними електростанціями з найнижчою ефективністю", - сказав Стефан Ульріх, аналітик BloombergNEF.

Попит також зростає від Індії до Китаю. Ціни також можуть зрости, якщо до кінця зими триватиме холодна погода або виникнуть перебої з постачанням.

Орієнтовні ф'ючерси на найближчі місяці впали на 6,2% до 48,78 євро за мегават-годину, до найнижчого внутрішньоденного рівня з 31 серпня 2021 року. Цього року контракт втратив близько 35%, але все ще приблизно вдвічі звичайний рівень цієї пори року.

На даний момент високі рівні зберігання забезпечують буфер для Європи, що є ознакою оптимізму щодо того, що регіон зможе пережити цю та наступну зиму. Оскільки більшість звичайних обсягів російського газу нині відсутня, європейські країни, схоже, пристосувалися, надавши достатньо можливостей для заміни.

Німецька комунальна компанія Uniper SE, яка була врятована урядом минулого року після того, як енергетична криза поставила її на межу краху, заявила в п'ятницю 17 лютого, що вирішить проблеми, спричинені скороченням газу в Росії, не пізніше 2024 року, з високими витратами на заміну. втрачені обсяги залишаються проблемою.

Нагадаємо, ціни на газ в Європі стрімко зростали з літа 2021 року по середину літа 2022. Готуючись до повномасштабної війни в Україні Кремль у 2021 році через свою компанію "Газпром" планомірно знижував запаси газу в підконтрольних йому європейських газосховищах, а також обмежував транзит газу через українську газотранспортну систему. Таким чином російська влада намагалася утримати країни Європейського союзу від підтримки України у війні.

Однак влітку 2022 року країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу. Вже в другій половині літа головними постачальниками газу в ЄС стали США та Норвегія. Частка росіян на європейському ринку знизилась з 40% до 9%. За прогнозами експертів у 2023 році російський газовий монополіст "Газпром" буде змушений переорієнтуватися на внутрішній російський ринок, а також суттєво скоротить видобуток.