Цены на газ в Европе приближаются к отметке 500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на нидерландском хабе TTF продолжают падать. Так, в пятницу, 17 февраля цены снизились до отметки 557 долларов за тысячу кубических метров, что является самым низким показателем с осени 2021 года, когда в Европе начался энергетический кризис. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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По состоянию на 13:08 17 февраля газовые котировки снизились до отметки 49,9 евро за МВт-ч, что соответствует цене 557 долларов за тысячу кубических метров.

Издание Bloomberg отмечает, что цены на газ снизились более чем на 80% по сравнению с августовским пиком, когда сокращение поставок газа в России нанесло Европе ущерб примерно в 1 триллион долларов, нанеся удар по экономике региона и подняв инфляцию до самого высокого уровня за последние десятилетия. Теперь на континенте наблюдается резкий поворот, поскольку относительно мягкая погода, усилия по сокращению энергопотребления и значительный приток сжиженного газа из США в Катар снижают остроту ситуации.

Однако аналитики сомневаются, что снижение цен будет продолжаться гораздо дольше. С приближением конца зимы и снижением спроса на отопление более низкие цены могут сделать газ более экономичным для производства электроэнергии в Европе, чем такие альтернативы, как уголь.

"Цены на газ упали в диапазон переключения топлива, что говорит о том, что теперь выгоднее использовать газовые электростанции с высокой эффективностью по сравнению с угольными электростанциями с самой низкой эффективностью", - сказал Стефан Ульрих, аналитик BloombergNEF.

Спрос также растет от Индии в Китай. Цены также могут вырасти, если до конца зимы продлится холодная погода или возникнут перебои со снабжением.

Ориентировочные фьючерсы на ближайшие месяцы упали на 6,2% до 48,78 евро за мегаватт-час, до самого низкого внутридневного уровня с 31 августа 2021 года. В этом году контракт потерял около 35%, но все еще примерно вдвое обычный уровень этого времени года.

На данный момент высокие уровни хранения обеспечивают буфер для Европы, что является признаком оптимизма по поводу того, что регион сможет пережить эту и следующую зиму. Поскольку большинство обычных объемов российского газа сейчас отсутствует, европейские страны, похоже, приспособились, предоставив достаточно возможностей для замены.

Немецкая коммунальная компания Uniper SE, спасенная правительством в прошлом году после того, как энергетический кризис поставил ее на грань краха, заявила в пятницу 17 февраля, что решит проблемы, вызванные сокращением газа в России, не позднее 2024 года, с высокими затратами взамен. утраченные объемы остаются проблемой.

Напомним, цены на газ в Европе стремительно росли с лета 2021 года по середину лета 2022 года. Готовясь к полномасштабной войне в Украине, Кремль в 2021 году из-за своей компании "Газпром" планомерно снижал запасы газа в подконтрольных ему европейских газохранилищах, а также ограничивал транзит газа через украинскую газотранспортную систему. Таким образом, российские власти пытались удержать страны Европейского союза от поддержки Украины в войне.

Однако летом 2022 г. странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа. Уже во второй половине лета главными поставщиками газа в ЕС стали США и Норвегия. Доля россиян на европейском рынке снизилась с 40% до 9%. По прогнозам экспертов, в 2023 году российский газовый монополист "Газпром" будет вынужден переориентироваться на внутренний российский рынок, а также существенно сократит добычу.