Испания стала крупнейшим покупателем российского газа среди стран ЕС

Импорт сжиженного природного газа из России в Испанию вырос на 84% с начала войны в Украине, подчеркивая, как Европа остается зависимой от Москвы, несмотря на попытки сократить энергетические связи.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, зависимость Испании от российского СПГ, по всей вероятности, привлечет внимание политиков ЕС, некоторые из которых призывают сократить доходы Москвы после ее вторжения в Украину.

На прошлой неделе комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала прекратить эти поставки, заявив, что европейским компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты по истечении срока действия текущих.

Испания является крупнейшим покупателем российского газа в ЕС в этом году, за ней следуют Бельгия и Франция. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Испания также больше тратит средств на нефть и газ из Москвы среди стран ЕС — 944 миллиона евро (1 миллиард долларов).

Испания получает российский газ, поскольку компания Naturgy Energy Group SA имеет 20-летний контракт на закупку голубого топлива до 2038 года. Согласно данным оператора сети Enagas SA, импорт с марта 2022 по февраль этого года вырос до 61 344 гигаватт-часов, по сравнению с 33 305 гигаватт-часов за тот же период прошлого года. Закупки топлива в США за этот период выросли на 48%.

Российский СПГ составил 14% от общего объема поставок Испании за этот период, увеличившись на 6,2%.

Издание отмечает, что СПГ из России составил около 16% от общего импорта топлива в Западную Европу в прошлом месяце,

Напомним, в конце февраля глава комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой заявил, что ЕС решительно настроен реализовать новую энергетическую стратегию REPOWER. Эта программа позволит полностью отказаться от поставок газа из РФ благодаря, в частности, замене голубого топлива на возобновляемый водород и увеличению поставок сжиженного газа из США.