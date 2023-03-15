Іспанія стала найбільшим покупцем російського газу серед країн ЄС

Імпорт скрапленого природного газу з Росії до Іспанії зріс на 84% з початку війни в Україні, підкреслюючи, наскільки Європа залишається залежною від Москви, незважаючи на спроби скоротити енергетичні зв’язки.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, залежність Іспанії від російського СПГ, ймовірно, приверне увагу політиків ЄС, деякі з яких закликають скоротити доходи Москви після її вторгнення в Україну.

Минулого тижня комісар ЄС із енергетики Кадрі Сімсон закликала припинити ці поставки, заявивши, що європейським компаніям не слід продовжувати довгострокові контракти після закінчення терміну дії поточних.

Зазначається, що Іспанія є найбільшим покупцем російського газу в ЄС цього року, за нею йдуть Бельгія та Франція. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, Іспанія також найбільше витрачає коштів на нафту й газ із Москви серед країн ЄС — 944 мільйони євро (1 мільярд доларів).

Іспанія отримує російський газ, оскільки її компанія Naturgy Energy Group SA має 20-річний контракт на закупівлю блакитного палива до 2038 року. Згідно з даними оператора мережі Enagas SA, імпорт з березня 2022 року по лютий цього року зріс до 61 344 гігават-годин, порівняно з 33 305 гігават-годин за той же період минулого року . Закупівлі палива в США за цей період зросли на 48%.

Російський ЗПГ становив 14% від загального обсягу поставок Іспанії за цей період, збільшившись на 6,2 %.

Видання зауважує, що ЗПГ з Росії становив близько 16% від загального імпорту палива в Західну Європу минулого місяця,

Нагадаємо, наприкінці лютого ​​голова комітету Європарламенту з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой заявив, що ЄС рішуче налаштований реалізувати нову енергетичну стратегію REPOWER. Ця програма дозволить повністю відмовитися від поставок газу з РФ завдяки, зокрема, заміні блакитного палива на відновлюваний водень та збільшення поставок скрапленого газу зі США.