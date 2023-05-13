Країни G7 збільшать фінансову допомогу Україні до $44 млрд на 2023 рік

Міністри фінансів країн G7 домовились збільшити обсяг міжнародних зобов'язань щодо економічної та бюджетної підтримки Україні до $44 млрд на 2023 рік, частково гроші можуть використати на початку 2024-го.

Про це йдеться в заяві, ухваленій за підсумками зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G7 в Японії, передає агентство Bloomberg.

Міністри фінансів і керівники центральних банків США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії мали невеликі труднощі з узгодженням широкого спектру тем, від проблем банківського сектору до реструктуризації боргу у комюніке, яке було в основному написано напередодні зустріч. Представники G7 також чергове наголосили на своїй твердій підтримці України.

"Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни Росії проти України, що усуне одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив", — йдеться у заяві.

В організації очікують, що виділені гроші дозволять українській владі забезпечити функціонування уряду, продовжити надання базових послуг, здійснити найважливіші ремонтні роботи пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку.

Водночас в G7 очікують, що український уряд зробить крок на зустріч та в швидкому темпі завершить структурні реформи у рамках програми, що підтримується МВФ. Країни також сподіваються на успішне завершення переглядів програми сприятиме макроекономічній та фінансовій стабілізації.

Нагадаємо, очільник Мінфіну України Сергій Марченко також долучався до сесії саміту G7, присвяченому глобальній економіці.