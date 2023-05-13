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Страны G7 увеличат финансовую помощь Украине до $44 млрд на 2023 год
Министры финансов стран G7 договорились увеличить объем международных обязательств по экономической и бюджетной поддержке Украины до $44 млрд на 2023 год, частично деньги могут использовать в начале 2024 года.
Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G7 в Японии, передает агентство Bloomberg.
Министры финансов и руководители центральных банков США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии испытывали небольшие трудности с согласованием широкого спектра тем, от проблем банковского сектора до реструктуризации долга в коммюнике, которое было в основном написано накануне встречи. Представители G7 также очередной раз отметил свою твердую поддержку Украины.
"Мы призываем к немедленному прекращению незаконной войны России против Украины, что устранит одну из самых больших неопределенностей по глобальным экономическим перспективам", — говорится в заявлении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В организации ожидают, что выделенные деньги позволят украинским властям обеспечить функционирование правительства, продолжить предоставление базовых услуг, осуществить важнейшие ремонтные работы поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.
В то же время в G7 ожидают, что украинское правительство шагнет на встречу и в быстром темпе завершит структурные реформы в рамках программы, поддерживаемой МВФ. Страны также надеются на успешное завершение пересмотров программы будет способствовать макроэкономической и финансовой стабилизации.
Напомним, глава Минфина Украины Сергей Марченко также принимал участие в сессии саммита G7, посвященном глобальной экономике.