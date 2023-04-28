ЄС планує обмежити експорт до країн, які допомагають Росії обходити санкції, – FT

У Європейському Союзі обговорюють запровадження обмежень певного експорту до країн, які допомагають Росії обходити санкції. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Ідеться про держави, які, як підозрює Брюссель, реекспортують підсанкційні товари в РФ.

За даними видання, Європейська комісія в приватному порядку дослідила правовий механізм, який дозволить їй обмежити продажі вузького кола продукції у певні треті країни. Таким чином ЄС прагне закрити лазівки, які дозволили витік заборонених товарів до країни-агресорки та посприяли її військовим зусиллям.

Передбачається, що спершу Євросоюз розробить правову базу, яка дозволить ідентифікувати продукти та країни, що викликають занепокоєння, але не вказуватиме назв. Після належного попередження блок зміг би додати в експортний контроль назви товарів і пункти призначення.

Проте деякі країни-члени ЄС занепокоєні потенційними наслідками пропозиції, зокрема щодо її можливого впливу на відносини з третіми країнами.

За словами одного зі співрозмовників видання, також незрозуміло, як гарантувати, що обмеження будуть сумісні з правилами світової торгівлі, і які типи правових процедур знадобляться, щоб нововведення набули чинності.

Інше джерело видання вказало, що цей механізм, схоже, “широко підтримується столицями, але деякі сторони вагаються щодо того, які наслідки це матиме для відносин із партнерами”.

Нагадаємо, нещодавно Bloomberg писало, що США та інші країни G7 розглядають ідею про пряму заборону експорту товарів до Росії майже в повному обсязі. Пізніше видання повідомило, що таке рішення може ухвалити і Європейський Союз.

Своєю чергою Financial Times зазначало, що Євросоюз та Японія не підтримали пропозицію Штатів щодо заборони всього експорту в РФ. За даними ЗМІ, представники Токіо та Брюсселя припустили, що таке рішення неможливо реалізувати на практиці.

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