План США щодо заборони всього експорту з G7 до Росії не підтримали ЄС та Японія — FT

Напередодні саміту Вашингтон запропонував союзникам по G7 заборонити весь експорт до Російської Федерації. Однак Євросоюз та Японія виступили проти такої ініціативи. Про це повідомила британська щоденна газета Financial Times з посиланням на відповідний документ, який має у розпорядженні.

В пропозиції йдеться про те, щоб замінити поточний режим секторальних санкцій проти Росії на повну заборону експорту з кількома винятками. Повна заборона на експорт включатиме винятки для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції.

США розчаровані існуючою системою, яка містить багато лазівок, які дозволяють Росії продовжувати імпортувати західні технології. Проте на підготовчій зустрічі представники Токіо та країн Брюссель припустили, що таке рішення неможливо реалізувати на практиці.

"З нашої точки зору це просто неможливо", — сказав один із чиновників.

Наразі боротьба з ухиленням від санкцій та їх обходом третіми країнами є основним напрямом діяльності США, Великої Британії, ЄС та інших союзників з посиленням тиску на такі держави, як Туреччина, ОАЕ та країни Центральної Азії, які збільшили торгівлю з Росією після запровадження західних санкцій.

Нагадаємо, що ЄС планував надіслати звернення ряду країн, за якими зафіксували сплеск імпорту технологій та інших товарів з країн ЄС, які Росія може використовувати у військових цілях в Україні.

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