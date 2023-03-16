ЄС планує посилити санкційну боротьбу з родичами російських мільярдерів, – Bloomberg

Європейський Союз хоче створити більш чітку правову базу для накладання обмежень на членів родин підсанкційних російських олігархів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що Зовнішньополітична служба ЄС, яка відповідає за санкційні списки, повідомила державам-членам блоку про плани незабаром подати відповідний законопроєкт.

Документ має забезпечити наявність дуже сильної доказової бази, яка свідчитиме про те, що деякі члени сімей отримували необґрунтовані доходи від підсанкційних олігархів і могли допомогти їм обійти санкції. Тому законопроєкт встановлює критерії та правову основу, які дозволять застосовувати санкції до членів сім’ї олігархів.

лЦі критерії запропонувала Естонія та інші країни через побоювання, що підсанкційні особи можуть переміщати гроші та активи в обхід обмежень.

Пропозиція набула популярності після того, як мати керівника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина виграла справу в суді ЄС щодо скасування рішення про санкції проти неї.

Боротьба з обходом санкцій стала пріоритетом для ЄС після 10 раундів санкцій проти Росії та замороження активів понад 1500 осіб і організацій. За словами співрозмовників Bloomberg, Європейська комісія також планує запропонувати законодавство, яке закриє додаткові лазівки.

Нагадаємо, 25 лютого ​​Рада Євросоюзу ухвалила десятий пакет санкцій, спрямованих проти РФ. Обмеження включають заборону на експорт критично важливих технологій та промислових товарів, імпорт російського асфальту та синтетичного каучуку, надання росіянам потужностей зі зберігання газу та транзит через Росію товарів та технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС. Крім того, було введено обмеження щодо 87 фізичних та 34 юридичних осіб.

Пізніше ЄС також продовжив санкції щодо осіб, причетних до підриву чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців. Фігурантами списку є 1473 фізичні та 205 юридичних осіб.