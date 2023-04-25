План США по запрету всего экспорта из G7 в Россию не поддержали ЕС и Япония — FT

В преддверии саммита Вашингтон предложил союзникам по G7 запретить весь экспорт в Российскую Федерацию. Однако Евросоюз и Япония выступили против такой инициативы. Об этом сообщила британская ежедневная газета Financial Times со ссылкой на соответствующий документ, имеющийся в распоряжении.

В предложении говорится о том, чтобы заменить текущий режим секторальных санкций против России на полный запрет на экспорт с несколькими исключениями. Полный запрет на экспорт включает исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.

США разочарованы существующей системой, содержащей много лазейок, позволяющих России продолжать импортировать западные технологии. Однако на подготовительной встрече Токио и Брюссель предположили, что такое решение невозможно реализовать на практике.

"С нашей точки зрения это просто невозможно", - сказал один из чиновников.

В настоящее время борьба с уклонением от санкций и их обходом третьими странами является основным направлением деятельности США, Великобритании, ЕС и других союзников с усилением давления на такие государства как Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии, которые увеличили торговлю с Россией после введения западных санкций.

Напомним, что ЕС планировал послать обращение ряду стран, по которым зафиксировали всплеск импорта технологий и других товаров из стран ЕС, которые Россия может использовать в военных целях в Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com