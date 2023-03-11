ЄС вимагатиме посилення контролю за дотриманням санкцій, які стосуються торгівлі технологіями

Європейський Союз планує надіслати звернення ряду країн, за якими зафіксували сплеск імпорту технологій та інших товарів з країн ЄС, які Росія може використовувати у військових цілях в Україні.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Експорт напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій з ЄС і країн G7 до Росії значно скоротився після введення санкцій і експортного контролю. Але зріс потік до таких країн, як Туреччина, ОАЕ, Казахстан і держави Центральній Азії. З цих країн в цей же час зріс експорт до РФ.

Тому ЄС, так само як і США, працює над виявлення та ліквідацією схем обходу санкцій. Брюссель буде просити треті країни визначити, чи потрапляють підсанкційні товари в Росію. Запит, який передбачатиме посилення відстеження та збору інформації про торговельні потоки, стосуватиметься сотень товарів і технологій, які потрапили під санкції, і які можуть бути використані у військових цілях.

Одним з результатів такої нової політики Заходу може бути рішення Туреччини, яка припинила транзит товарів, які перебувають під санкціями, до Росії. Водночас раніше стало відомо, що нафтові компанії можуть використовувати Туреччину для експорту російських нафтопродуктів в обхід запроваджених обмежень.

Нагадаємо також, що всередині іранського дрона знайшли деталі, які виготовили 13 різних американських компаній. Ще 12 компонентів були виготовлені компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї.