ЕС планирует ограничить экспорт в страны, которые помогают России обходить санкции, – FT

В Европейском Союзе обсуждают введение ограничений определенного экспорта в страны, которые помогают России обходить санкции. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о государствах, которые, как подозревает Брюссель, реэкспортируют подсанкционные товары в РФ.

По данным издания, Европейская комиссия в частном порядке исследовала правовой механизм, позволяющий ей ограничить продажи узкого круга продукции в определенные третьи страны. Таким образом ЕС стремится закрыть лазейки, которые позволили утечку запрещенных товаров в страну-агрессора и способствовали ее военным усилиям.

Предполагается, что сначала Евросоюз разработает правовую базу, которая позволит идентифицировать продукты и страны, вызывающие беспокойство, но не будет указывать названий. После должного предупреждения блок мог бы добавить в экспортный контроль названия товаров и пункты назначения.

Однако некоторые страны-члены ЕС обеспокоены потенциальными последствиями предложения, в частности, относительно его возможного влияния на отношения с третьими странами.

По словам одного из собеседников издания, также непонятно, как гарантировать, что ограничения будут совместимы с правилами мировой торговли, и какие типы правовых процедур понадобятся, чтобы новшества вступили в силу.

Другой источник издания указал, что этот механизм, похоже, "широко поддерживается столицами, но некоторые стороны колеблются в том, какие последствия это будет иметь для отношений с партнерами".

Напомним, недавно Bloomberg писало, что США и другие страны G7 рассматривают идею о прямом запрете экспорта товаров в Россию почти в полном объеме. Позднее издание сообщило, что такое решение может принять и Европейский союз.

В свою очередь Financial Times отмечало, что Евросоюз и Япония не поддержали предложение Штатов по запрету всего экспорта в РФ. По данным СМИ, представители Токио и Брюсселя допустили, что такое решение невозможно реализовать на практике.

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