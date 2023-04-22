ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию, – Bloomberg

Европейский Союз планирует ввести запрет на транзит многих товаров через Россию, поскольку пытается усилить контроль над выполнением существующих санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, включая несколько типов транспортных средств. Однако не всю продукцию запретят для перевозки через Россию по пути в третьи страны.

Соответствующий шаг станет частью одиннадцатого пакета санкций против РФ.

Как указывает Bloomberg, Москва смогла обойти ограничения по нескольким подсанкционным технологиям. РФ получает передовые микросхемы, изготовленные в ЕС и других союзных странах через третьи государства, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

При этом некоторые страны ЕС, граничащие с Россией, в частности, Финляндия и Эстония, наблюдали всплеск торговли со странами Центральной Азии. Товары часто поставлялись транзитом через Россию и часть из них оставалась в стране-агрессоре.

Польша, Эстония и Литва настаивали на том, чтобы ЕС запретил поставлять через РФ товары и технологии, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также способствовать увеличению промышленного потенциала Москвы.

По данным СМИ, следующий пакет санкций ЕС также может коснуться танкеров и суден, которые не включают навигационные системы, позволяющие отслеживать перемещение. В то же время основное внимание будет заключаться в ликвидации лазейок и борьбе с обходом уже введенных ограничений.

Пакет вряд ли будет нацелен на компанию "Росатом", хотя многие страны-члены Евросоюза призывают наложить санкции на корпорацию из-за ее роли в захвате Запорожской АЭС и вероятной причастности к похищению персонала станции. Собеседники Bloomberg рассказали, что слишком много государств в ЕС остаются против санкций в отношении ядерного сектора России.

В то же время ожидается, что санкции будут включать около 30 новых списков, а также дальнейшие ограничения в отношении нескольких фирм и организаций.

Напомним, что крайний, десятый, пакет санкций против РФ Совет Евросоюза принял 25 февраля. Ограничения включили запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, импорт российского асфальта и синтетического каучука, предоставление россиянам мощностей по хранению газа и транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС.

Недавно Bloomberg писало, что в G7 рассматривают идею о прямом запрете экспорта товаров в Россию почти в полном объеме. Как отмечалось, основная цель инициативы состоит в том, чтобы привлечь страны-члены Европейского Союза к давлению на РФ.