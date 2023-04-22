ЄС планує заборонити транзит багатьох товарів через Росію, – Bloomberg

Європейський Союз планує запровадити заборону на транзит багатьох товарів через Росію, оскільки намагається посилити контроль над виконанням існуючих санкцій. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що заборона на транзит поширюватиметься на численні технології та інші товари, включаючи кілька типів транспортних засобів. Однак не всю продукцію заборонять для перевезення через Росію на шляху до третіх країн.

Відповідний крок стане частиною одинадцятого пакету санкцій проти РФ.

Як указує Bloomberg, Москва змогла обійти обмеження щодо кількох підсанкційних технологій. РФ отримує передові мікросхеми, виготовлені в ЄС та інших союзних країнах, через треті держави, включаючи Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та Казахстан.

При цьому деякі країни ЄС, які межують з Росією, зокрема Фінляндія та Естонія, спостерігали сплеск торгівлі з країнами Центральної Азії. Товари часто поставлялися транзитом через Росію й частина з них залишалася в країні-агресорці.

Польща, Естонія та Литва наполягали на тому, щоб ЄС заборонив постачати через РФ товари і технології, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною та космічної промисловістю, а також які могли б сприяти збільшенню промислового потенціалу Москви.

За даними ЗМІ, наступний пакет санкцій ЄС також може торкнутися танкерів та суден, які не вмикають навігаційні системи, що дозволяють відстежувати переміщення. Водночас основна увага полягатиме у ліквідації лазівок і боротьбі з обходом вже запроваджених обмежень.

Пакет навряд чи буде націлений на компанію "Росатом", хоча численні країни-члени Євросоюзу закликають накласти санкції на корпорацію через її роль у захопленні Запорізької АЕС та ймовірну причетність до викрадення персоналу станції. Співрозмовники Bloomberg розповіли, що занадто багато держав у ЄС залишаються проти санкцій стосовно ядерного сектору Росії.

Водночас очікується, що санкції включатимуть близько 30 нових списків, а також подальші обмеження щодо кількох фірм й організацій.

Нагадаємо, що крайній, десятий, пакет санкцій проти РФ Рада Євросоюзу ухвалила 25 лютого. Обмеження включили заборону на експорт критично важливих технологій та промислових товарів, імпорт російського асфальту та синтетичного каучуку, надання росіянам потужностей зі зберігання газу та транзит через Росію товарів та технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС.

Нещодавно Bloomberg писало, що в G7 розглядають ідею про пряму заборону експорту товарів до Росії майже в повному обсязі. Як зазначалося, основна ціль ініціативи полягає в тому, щоб залучити країни-члени Європейського Союзу до тиску на РФ.