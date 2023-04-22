Зеленский ввел новые санкции против РФ: под ограничения попали "Росбанк", ЦИК и политические партии

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против 40 физических и 382 юридических лиц. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Ограничения касаются, в частности, псевдоминистерства по чрезвычайным ситуациям так называемой "ДНР", "Росбанка", Центральной избирательной комиссии РФ, а также ряда политических партий страны-агрессора, среди которых "Единая Россия", "ЛДПР" и "Коммунистическая партия".

Среди физических лиц под санкции попали, в частности, родственники российских олигархов Ивана Потанина и Сулеймана Керимова, бизнесмен Мурат Алиев. Также в списке есть ряд граждан Швейцарии, Ирана и Мали.

Санкции против граждан Мали (в списке их восемь) введены до 31 августа 2023 года. Они предусматривают блокировку активов и приостановление выдачи виз. Против остальных 32 человек ограничения будут действовать 10 лет: меры касаются, в частности, полного прекращения торговых операций и аннулирования лицензий и договоров.

Напомним, предыдущие указы по введению в действие санкций президент Владимир Зеленский подписал 15 апреля. Они затронули, среди прочего, российские компании VK и "Яндекс". Также ограничения ввели и против 82 российских деятелей спорта.