Импортера диетических добавок оштрафовали на 2,3 млн грн за копирование упаковки

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Сперко Украина" на 2,346 млн грн за неправомерное использование оформления упаковки диетической добавки "Схизандрин", похожей на оформление продукции компании "Фармаком".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Антимонопольного комитета Украины.

10 ноября Временная административная коллегия АМКУ признала действия совместного украино-испанского предприятия "Сперко Украина" нарушением закона "О защите от недобросовестной конкуренции".

Компания является импортером в Украину диетической добавки "Схизандрин" производства польского Biofaktor.

С жалобой в АМКУ обратилась компания "Фармаком", которая производит диетическую добавку с таким же названием и ранее стала использовать соответствующее оформление упаковки.

Комитет установил, что сходство упаковок могло привести к смешению деятельности двух компаний и предоставить "Сперко Украина" неправомерные конкурентные преимущества за счет деловой репутации "Фармакома".

Эти выводы подтвердили результаты опроса потребителей и экспертная оценка ассоциативного восприятия упаковок.

В ходе рассмотрения дела "Сперко Украина" прекратила использовать оформление упаковки "Схизандрина", которое АМКУ признал похожим на продукцию "Фармакома".

По результатам рассмотрения дела компанию оштрафовали на 2346008 грн.

Напомним, ранее АМКУ уже штрафовал компании за копирование оформления упаковки. В частности, "Беркана+" получила штраф в 150 тыс. грн за использование оформления диетической добавки, похожей на упаковку другого бренда.