Компанию "Беркана+" обязали уплатить 150 тыс. грн штрафа за копирование упаковки "Детралес"

Антимонопольный комитет признал действия ООО Беркана+ нарушением закона о недобросовестной конкуренции и наложил штраф 150 тыс. грн за копирование оформления упаковок ДетраМакс, похожих на бренд Детралес. Заявку на рассмотрение подали правообладатели бренда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Беркана+" получила штраф 150 тыс. грн от АМКУ

4 сентября 2025 Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО "Беркана+" нарушением закона о защите от недобросовестной конкуренции.

Нарушение заключалось в неправомерном использовании оформления упаковок диетических добавок "ДетраМакс", похожих на торговые марки и дизайн упаковок лекарственных средств "Детралес", ранее использовавшихся компания "Биофарма" (Франция) и ООО "Сервье Украина".

АМКУ признал, что действия ООО "Беркана+" по использованию обозначения и оформления упаковок диетических добавок "ДетраМакс" нарушают закон о защите от недобросовестной конкуренции. Комитет установил, что такие действия могли ввести потребителей в заблуждение, создав ошибочное впечатление о происхождении товара и предоставив компании "Беркана+" несправедливое преимущество на рынке, используя деловую репутацию компании "Биофарма" (Франция) и ООО "Сервье Украина".

По оценке АМКУ, подобие упаковок "ДетраМакс" к бренду "Детралес" может приводить к смешению в сознании потребителей между диетическими добавками и лекарственными средствами. Это важно, поскольку "Детралес" проходит государственную регистрацию как лекарственный препарат, имеет подтвержденное терапевтическое действие и строгий контроль качества, в отличие от диетических добавок. Такая неразбериха может негативно влиять на права правообладателей и вводить потребителей в заблуждение.

АМКУ признал действия ООО "Беркана+" нарушением закона о недобросовестной конкуренции и наложил штраф в 150 тыс. грн. Компания признала нарушения, отозвала спорную продукцию и сотрудничала с комитетом при рассмотрении дела.

Ранее АМКУ оштрафовал ООО "Агрофирма им. Горького" на общую сумму более 2,6 млн грн . Предприятие было привлечено к ответственности за концентрацию без разрешения регулятора и за предоставление недостоверной информации в заявлении о предоставлении разрешения.