АМКУ оштрафовал Карловский машиностроительный завод почти на 10 млн грн: в чем дело

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ЧАО "Карловский машиностроительный завод" на 9,73 млн грн за концентрацию без разрешения регулятора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что ЧАО "Карловский машиностроительный завод" нарушил законодательство о защите экономической конкуренции посредством осуществления концентрации путем приобретения контроля над значительной частью активов ООО "Вариант агро буд", обеспечивающего осуществление деятельности, без разрешения органов АМКУ, наличие которого необходимо.

Следует отметить, что соглашение регулятору стало известно еще в 2021 году, когда общества обратились в АМКУ с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия в виде заключения между ними договора, касающегося воздержания от конкуренции и запрета переманивания работников.

Как правило, положения "non-compete" содержатся в договорах купли-продажи корпоративных прав и/или активов и являются вспомогательным средством для защиты интересов будущего покупателя, поэтому субъекты хозяйствования обращаются в АМКУ сразу с двумя заявлениями:

о предоставлении разрешения на концентрацию (как основное действие),

согласованные действия (как вспомогательную).

Тогда регулятор сообщил субъектам хозяйствования, что реализация запланированной транзакции может потребовать разрешения на осуществление концентрации, однако заявители проигнорировали это предупреждение.

В начале 2022 года ЧАО "Карловский машиностроительный завод" и ООО "Вариант агро буд" стали позиционировать себя как объединенная компания и в конце августа 2022 решили обратиться к регулятору с заявлением о предоставлении разрешения на концентрацию постфактум.

За нарушение законодательства о защите экономической конкуренции на Карловском машиностроительном заводе был наложен штраф в размере 9 739 330 грн.

Ранее АМКУ оштрафовал ООО "Агрофирма им. Горького" на общую сумму более 2,6 млн грн . Предприятие было привлечено к ответственности за концентрацию без разрешения регулятора и за предоставление недостоверной информации в заявлении о предоставлении разрешения.