АМКУ оштрафовал агрофирму более чем на 2,6 млн грн за концентрацию без разрешения и недостоверную информацию

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Агрофирма им. Горького" на общую сумму свыше 2,6 млн грн. Предприятие было привлечено к ответственности за концентрацию без разрешения АМКУ и за предоставление недостоверной информации в заявлении о предоставлении разрешения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Штрафы АМКУ для агрофирмы

В декабре 2021 года ООО "Агрофирма им. Горького" подало в АМКУ заявление о предоставлении разрешения на концентрацию, которая предусматривала приобретение имущества Косарского места осуществления деятельности и хранения спирта госпредприятия "Укрспирт". Тогда комитет дал разрешение, но соглашение так и не было завершено в течение года.

В мае 2023 агрофирма подала новое заявление, и 29 июня 2023 получила повторное разрешение. В то же время, проверка АМКУ в 2024 году обнаружила, что концентрация фактически была завершена еще 15 июня 2023 года, то есть до получения нового разрешения. Это стало основанием для возбуждения дела о возбуждении.

В марте 2025 года к делу в качестве соответчиков привлекли несколько связанных агропредприятий, в том числе "Агрофирма Приорильская", "Агрофирма Орильская", "Агрофирма Мечта" и "АПК Украгро". Впрочем, при рассмотрении их участие в осуществлении концентрации не подтвердилось.

В ходе рассмотрения дела АМКУ установил, что общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма им. Горького" предоставило недостоверную информацию в заявлении о предоставлении разрешения на концентрацию (в финансовой части), поданном в мае 2023 года. За это компанию оштрафовали на 238,542 тыс. грн.

Кроме того, законодательство предусматривает, что осуществлять концентрацию без предварительного разрешения АМКУ запрещено, поскольку такие действия могут ограничить конкуренцию и сделать невозможным ее восстановление. Несмотря на это, "Агрофирма им. Горького" завершила соглашение о приобретении имущества Косарского места производства деятельности и хранения спирта государственного предприятия "Укрспирт" еще до получения официального решения Комитета.

Такие действия АМКУ квалифицировал как нарушение законодательства в виде концентрации без соответствующего разрешения и наложил на компанию штраф в размере 2,38 млн грн.

