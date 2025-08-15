АМКУ видит риски в покупке "Киевстаром" сервиса Tabletki.ua: начато дело

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к рассмотрению дела о концентрации в виде приобретения ЧАО "Киевстар" контроля над компанией ООО "МТПК" (Международная торговая промышленная компания), владеющей сервисом Tabletki.ua.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Что установил Антимонопольный комитет?

По результатам анализа материалов, приложенных к заявлению о предоставлении разрешения на указанную концентрацию, АМКУ установил, что:

участники концентрации являются владельцами онлайн поисковиков Helsi и Tabletki.ua, на которых размещены информационные материалы в сфере здравоохранения и фармацевтической продукции;

доли/совокупные части участников концентрации на одном из задействованных в концентрации рынков могут превышать 35 %.

Поэтому существует риск, что сделка может привести к монополизации или значительному ограничению конкуренции. АМКУ проведет углубленное исследование конкуренции на задействованных в концентрации товарных рынках, чтобы принять окончательное решение.

"Киевстар" уже трижды подавал в АМКУ заявку на приобретение сервиса Tabletki.ua: первые две были возвращены регулятором из-за формальных и конкурентных замечаний. Третья заявка, поданная в июле 2025 года, находится на рассмотрении.

Напомним, в мае этот странский оператор электронных коммуникаций "Киевстар" объявил о подписании соглашения об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi с 69,99% до 97,99%.

