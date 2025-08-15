Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,06

EUR

48,44

--0,21

Наличный курс:

USD

41,45

41,36

EUR

48,51

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ видит риски в покупке "Киевстаром" сервиса Tabletki.ua: начато дело

здание АМКУ
АМКУ проверяет соглашение "Киевстара". / АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к рассмотрению дела о концентрации в виде приобретения ЧАО "Киевстар" контроля над компанией ООО "МТПК" (Международная торговая промышленная компания), владеющей сервисом Tabletki.ua.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Что установил Антимонопольный комитет?

По результатам анализа материалов, приложенных к заявлению о предоставлении разрешения на указанную концентрацию, АМКУ установил, что:

  • участники концентрации являются владельцами онлайн поисковиков Helsi и Tabletki.ua, на которых размещены информационные материалы в сфере здравоохранения и фармацевтической продукции;
  • доли/совокупные части участников концентрации на одном из задействованных в концентрации рынков могут превышать 35 %.

Поэтому существует риск, что сделка может привести к монополизации или значительному ограничению конкуренции. АМКУ проведет углубленное исследование конкуренции на задействованных в концентрации товарных рынках, чтобы принять окончательное решение.

"Киевстар" уже трижды подавал в АМКУ заявку на приобретение сервиса Tabletki.ua: первые две были возвращены регулятором из-за формальных и конкурентных замечаний. Третья заявка, поданная в июле 2025 года, находится на рассмотрении.

Напомним, в мае этот странский оператор электронных коммуникаций "Киевстар" объявил о подписании соглашения об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi с 69,99% до 97,99%.

Автор:
Татьяна Ковальчук