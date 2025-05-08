"Киевстар" увеличил долю владения корпоративными правами компании Helsi до 97,99%

Украинский оператор электронных коммуникаций " Киевстар " объявил о подписании соглашения об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi с 69,99% до 97,99%.

Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

"Инвестиция в Helsi является очередным шагом к выполнению инвестиционных обязательств VEON, материнской компании " Киевстар ", в размере 1 млрд долларов США в экономику Украины в течение 2023-2027 годов", — отметили в "Киевстаре".

Оператор считает, что соглашение будет способствовать развитию инноваций в сфере цифровых медицинских сервисов и удовлетворению потребностей пациентов и врачей в электронных сервисах.

Это не отразится на операционной деятельности Helsi. Компания сохраняет действующую модель управления под руководством соучредителей Евгения Донца и Евгения Губича. Команда в полном составе продолжит работу над развитием электронной медицины Украины.

"Инвестируя в Helsi, "Киевстар" развивает цифровую экосистему здравоохранения Украины. Наше сотрудничество уже доказало свою эффективность и принесло ощутимые результаты обоим компаниям. Новый этап партнерства и увеличение инвестиций в Helsi позволит нам ускорить развитие новых направлений бизнеса в сфере eHealth и усилить возможности реализации синергий", — отметил Александр Комаров, CEO "Киевстар".

В свою очередь CEO Helsi Евгений Донец отметил, что инвестиции "Киевстара" будут способствовать развитию цифрового здравоохранения в Украине.

"Новые ресурсы — это инновационные функции и больше безопасности данных пользователей. Количество активаций приложения растет, как и команда проекта. Только этого года мы планируем создать несколько десятков новых рабочих мест. Это значит, что мы на правильном пути", — подчеркнул он.

Соглашение никак не предоставляет "Киевстару" доступа к любым данным пациента в Helsi и другим дополнительным возможностям. Компании продолжают четко соблюдать законодательство Украины, согласно которому персональные данные конфиденциальны и надежно защищены от посторонних лиц.

Справка

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на декабрь 2024 года обслуживал около 23 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета".

Helsi – крупнейшая платформа цифровой медицины в Украине с удобным приложением. Сервис помогает пациентам быстро и удобно записываться на прием к врачу, диагностику, анализы, вакцинацию и заказывать медикаменты, хранить и анализировать свои медицинские данные. Helsi сегодня – это около 29 млн зарегистрированных пациентов. Системой ежемесячно пользуется более 1500 учреждений здравоохранения и более 38000 медицинских работников по всей Украине.

Напомним, мобильный оператор "Киевстар" изучает возможность инвестирования в новые направления бизнеса, в частности в сферу онлайн-образования.