"Киевстар" планирует приобрести большую образовательную платформу

Мобильный оператор "Киевстар" изучает возможность инвестирования в новые направления бизнеса, в том числе в сферу онлайн-образования.

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Об этом в интервью Forbes рассказал президент компании Александр Комаров.

По его словам, телеком-компания рассматривает вариант покупки большой образовательной платформы и ведет переговоры с несколькими владельцами таких сервисов.

"Нам интересны некоторые вертикали, в частности e-commerce или classifieds в разных индустриях. Еще одна вертикаль – большая образовательная платформа", — отметил Комаров.

По его словам, за последние два года он лично встречался с тремя-четырьмя владельцами образовательных продуктов, но окончательное решение о приобретении пока не принято.

Кроме образовательного направления, "Киевстар" также уделяет внимание финтеху. В компании видят перспективы синергии новых цифровых сервисов с телеком-бизнесом, в частности из-за возможности комплексного обслуживания клиентов.

Отдельно идет попытка приобретения компанией популярного сервиса по поиску и бронированию лекарств Tabletki.ua. 14 февраля Антимонопольный комитет Украины получил повторную заявку от "Киевстара" на покупку ООО "МТПК", основного юридического лица платформы. Впрочем, 28 февраля АМКУ вернул заявку без рассмотрения. Первая попытка подачи заявки прошла еще в ноябре 2024 года.

Также в сентябре 2024 стало известно, что материнская компания "Киевстар" — Veon — рассматривает покупку Uklon. Закрытие сделки, стоимостью 155,2 млн. долларов, произошло 2 апреля 2025 года.