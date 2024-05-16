В Украине планируют запретить сравнивать цены на лекарства и бронировать их на маркетплейсах

Кабинет министров планирует запретить работу маркетплейсов и прайс-агрегаторов. Потребители останутся без актуальной информации о наличии, ценах и скидках на лекарства в аптечных сетях.

Об этом сообщает Всеукраинская Рада по защите прав и безопасности пациентов.

Там обеспокоены риском, заложенным в проекте постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)".

Какие изменения предлагает правительство

Отмечается, что фактически действие документа исключит возможность использования субъектами хозяйствования, имеющими лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, услуг прайс-агрегаторов.

В документе говорится, что "размещение предложений по продаже лекарственных средств по предварительному заказу потребителя может осуществляться исключительно на веб-сайте лицензиата, который имеет право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами и информация о котором внесена в Список субъектов хозяйствования, что имеют право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами.

Кроме того, там отмечено, что "размещение предложений лицензиата, предусмотренных абзацем вторым пункта 159-1 Лицензионных условий, осуществляется при наличии договора, заключенного с лицензиатом, имеющим право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами".

30% покупок в аптеках совершаются с помощью маркетплейсов

"Сейчас более 30% покупок в аптеках осуществляются с помощью маркетплейсов. Сами аптеки поощряют бронирование онлайн со скидками, средний размер которых -15%, что является существенной экономией ограниченных бюджетов украинских семей", - подчеркивают во Всеукраинской Раде по защите прав и безопасности пациентов .

Там отмечают, что маркетплейсы (apteki.ua, tabletki.ua, doc.ua, compendium, mypharmacy.com.ua, zdorovi.ua, medbrowse.com.ua, likie.ua и другие) не продают лекарства, а только бронируют потребитель приходит в выбранную аптеку, там оплачивает и получает товар.

"Основная их ценность - это поиск ближайшей аптеки с нужным лекарством по приемлемой цене. Поэтому для граждан потеря площадок, на которых можно сравнить цены и проверить наличие нужных лекарственных средств, является откатом в прошлое, а не положительными изменениями, как указано в пояснительной записке к Постановлению". ", - отмечают во Всеукраинской Раде по защите прав и безопасности пациентов.

Бронировать лекарства можно будет только через сайт аптеки

Проект постановления предусматривает, что бронировать лекарства можно будет только через сайт аптеки. Однако разработка качественного сайта стоит недешево, соответственно позволить себе его полноценное функционирование смогут только большие сети. К тому же пациент не будет тратить время и искать более дешевое предложение.

Во Всеукраинской Раде по защите прав и безопасности пациентов отмечают, что отсутствие доступа к маркетплейсам несет ряд рисков:

отсутствие конкуренции малых и средних аптек с большими сетями (сети могут и средства сделать качественные сайты, у малых и средних средств на это нет);

рост цены при отсутствии конкуренции;

потребителю станет труднее и дольше найти лекарство, особенно это касается редких лекарств;

усиление монопольного положения больших аптечных сетей.

"Указанная инициатива точно не поможет гражданам доступа к лекарственным препаратам и будет играть на руку большим сетям аптек", - констатируют во Всеукраинской Раде по защите прав и безопасности пациентов.

Заметим, в 2021 году почти каждая пятая украинская семья не могла приобрести необходимые лекарства и медизделия из-за их высокой стоимости, что отрицательно сказывалось на состоянии здоровья украинцев. Риски реализации на рынке Украины некачественных, фальсифицированных лекарств увеличились, ведь большинство импортеров лекарств в Украину работает без лицензий, хотя их доля заметно уменьшилась за время войны.

Также в Украине вернули норму, согласно которой лекарственные средства, входящие в программу "Доступные лекарства", должны отпускаться только по электронному рецепту.

Недавно правительство расширило перечень бесплатных лекарств. К нему добавили противовирусные средства "Валганцикловир" и лекарственное средство "Дапаглифлозин", применяемое при сердечной недостаточности.

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