Украинцы смогут вакцинироваться в аптеках: когда заработает услуга

Кабинет министров Украины разрешил фармацевтическим работникам, прошедшим специальные учения, осуществлять профилактические прививки в аптеках.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отмечают, что принятое постановление открывает доступ к вакцинации в аптеках.

"Это установившаяся практика в странах ЕС и США, которая сделает вакцинацию более удобной, а следовательно, еще более близкой и доступной", - подчеркивают в Минздраве.

Прививки в аптеках

Как отмечают в Минздраве, перед тем, как услуга заработает в Украине, аптекам нужно получить лицензию на медицинскую практику.

Для этого пункт должен обеспечить:

наличие специальной аптечки и другого оборудования;

прохождение фармацевтами обучения безопасности вакцин, правил организации и техники проведения прививок, оказания к медицинской помощи при неотложных состояний.

Решение правительства вступает в силу через три месяца после его опубликования.

"За это время будет изменена нормативная база, чтобы обеспечить реализацию проекта, проведены консультации и верифицированный перечень хозяйствующих субъектов, которые изъявят желание получить лицензию и проводить вакцинацию фармацевтическими работниками", - объясняют в Минздраве.

Там добавляют, что вакцинировать против сезонного гриппа аптеки смогут уже в следующем эпидсезоне 2024/25 годов.

Напомним, Министерство здравоохранения инициирует изменения в законодательстве, регулирующие сферу телемедицины, чтобы пациенты могли осуществлять диагностику, консультирование, реабилитацию даже за пределами учреждения здравоохранения

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