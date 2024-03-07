Українці зможуть вакцинуватися в аптеках: коли запрацює послуга

Кабінет міністрів України дозволив фармацевтичним працівникам, які пройшли спеціальні навчання, здійснювати профілактичні щеплення в аптеках.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві зауважують, що прийнята постанова відкриває доступ для вакцинації в аптеках.

"Це усталена практика в країнах ЄС та США, яка зробить вакцинацію зручнішою, а отже ще ближчою та доступнішою", - підкреслюють у МОЗ.

Щеплення в аптеках

Як зазначають у МОЗ, перед тим, як послуга запрацює в Україні аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику.

Для цього пункт має забезпечити:

наявність спеціальної аптечки та іншого обладнання;

проходження фармацевтами навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів.

Рішення уряду набирає чинності через три місяці після його опублікування.

"За цей час буде змінена нормативна база, щоб забезпечити реалізацію проєкту, проведені консультації та верифікований перелік суб’єктів господарювання, які виявлять бажання отримати ліцензію та проводити вакцинацію фармацевтичними працівниками", - пояснюють у МОЗ.

Там додають, що вакцинувати проти сезонного грипу аптеки зможуть уже наступного епідсезону 2024/25 років.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя ініціює зміни у законодавстві, які регулюють сферу телемедицини, щоб пацієнти могли здійснювати діагностику, консультування, реабілітацію навіть поза межами закладу охорони здоров’я

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