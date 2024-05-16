В Україні планують заборонити порівнювати ціни на ліки та бронювати їх на маркетплейсах

Кабінет міністрів планує заборонити роботу маркетплейсів та прайс-агрегаторів. Споживачі залишаться без актуальної інформації про наявність, ціни та знижки на ліки в аптечних мережах.

Про це повідомляє Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів.

Там занепокоєні ризиком, який закладений у проекті постанови «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)», опублікованої на сайті Держлікслужби України.

Які зміни пропонує уряд

Зазначається, що фактично дія документу унеможливить використання суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів.

У документі йдеться про те, що "розміщення пропозицій щодо продажу лікарських засобів за попереднім замовленням споживача може здійснюватися виключно на веб-сайті ліцензіата, який має право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та інформація про якого внесена до Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами".

Крім того, там зазначено, що "розміщення пропозицій ліцензіата, передбачених абзацом другим пункту 159-1 Ліцензійних умов, здійснюється за наявності договору, укладеного з ліцензіатом, що має право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами".

30% покупок в аптеках здійснюються за допомогою маркетплейсів

"Зараз понад 30% покупок в аптеках здійснюються за допомогою маркетплейсів. Самі аптеки заохочують бронювання онлайн зі знижками, середній розмір яких –15%, що є суттєвою економією обмежених бюджетів українських родин", - підкреслюють у Всеукраїнській Раді захисту прав та безпеки пацієнтів.

Там наголошують, що маркетплейси (apteki.ua, tabletki.ua, doc.ua, compendium, mypharmacy.com.ua, zdorovi.ua, medbrowse.com.ua, likie.ua та інші) не продають ліки, а лише бронюють – споживач приходить до обраної аптеки, там оплачує і отримує товар.

"Основна їх цінність - це пошук найближчої аптеки з потрібними ліками по прийнятній ціні. Тому для громадян втрата майданчиків, на яких можна порівняти ціни та перевірити наявність потрібних лікарських засобів є відкатом в минуле, а не позитивними змінами, як вказано в пояснювальній записці до Постанови", - зауважують у Всеукраїнській Раді захисту прав та безпеки пацієнтів.

Бронювати ліки можна буде лише безпосередньо через сайт аптеки

Проєкт постанови передбачає, що бронювати ліки можна буде лише безпосередньо через сайт аптеки. Однак розробка якісного сайту коштує недешево, відповідно, дозволити собі його повноцінне функціонування зможуть тільки великі мережі. До того ж пацієнт не буде витрачати час і шукати вручну дешевшу пропозицію, яка б ще й була близько до нього.

У Всеукраїнській Раді захисту прав та безпеки пацієнтів зазначають, що відсутність доступу до маркетплейсів несе низку ризиків:

відсутність конкуренції малих і середніх аптек з великими мережами (мережі мають змогу і кошти зробити якісні сайти, в малих і середніх коштів на це немає);

зростання ціни за відсутності конкуренції;

споживачеві стане важче і довше знайти ліки, особливо це стосується рідкісних ліків;

посилення монопольного становища великих аптечних мереж.

"Вказана ініціатива точно не допоможе громадянам доступу до лікарських препаратів та гратиме на руку великим мережам аптек", - констатують у Всеукраїнській Раді захисту прав та безпеки пацієнтів.

Зауважимо, у 2021 році майже кожна п’ята українська родина не могла придбати необхідні ліки і медвироби через їх високу вартість, що негативно впливало на стан здоров’я українців. Ризики реалізації на ринку України неякісних, фальсифікованих ліків збільшились, адже наразі більшість імпортерів ліків до України працює без ліцензій, хоча їхня частка помітно зменшилася за час війни.

Також в Україні повернули норму, згідно з якою лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", мають відпускатися лише за електронним рецептом.

Нещодавно уряд розширив перелік безкоштовних ліків. До нього додали противірусні засоби "Валганцикловір" та лікарський засіб "Дапагліфлозин", що застосовується у разі серцевої недостатності.

Джерело фото: ua.depositphotos.com