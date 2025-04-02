"Киевстар" и Uklon официально закрыли сделку на 155,2 млн долларов

Национальный оператор электронных коммуникаций " Киевстар " и продуктовая IT-компания Uklon, являющаяся разработчиком онлайн-платформы и приложения заказа авто, успешно завершили процесс закрытия сделки по покупке 97% корпоративных прав Uklon. Сумма сделки составила 155,2 млн. долларов.

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Об этом говорится в прессрелизе "Киевстара".

После закрытия соглашения Киевстар и Uklon остаются отдельными бизнесами, а команда компании под руководством СЕО Uklon Сергея Гришкова в полном составе продолжит работать над развитием продуктов и сервисов компании в Украине и на других рынках. 3% корпоративных прав Uklon остаются в собственности Виталия Дятленко, одного из соучредителей компании.

Как говорится в релизе, по условиям соглашения Киевстар осуществил платеж в гривне, с которого все налоги с полученных средств в размере 23% (включая военный сбор) будут уплачены в Государственный бюджет Украины. При этом часть полученных средств в размере 12% будет выплачена членам команды Uklon, которые были участниками мотивационной программы компании.

"Соглашение с Uklon — это важный стратегический шаг для Киевстара на пути создания современного цифрового оператора. Мы делаем ставку на талантливую команду и перспективный бизнес Uklon, которые уже доказали свою эффективность на рынке", — отметил Александр Комаров, СЕО "Киевстар".

По его словам, компания планирует развивать существующие сервисы онлайн-заказа авто и доставки и внедрять новые решения и услуги. Кроме того, "Киевстар" преследует цель выхода на международные рынки, усиливая конкурентные преимущества обеих компаний.

В свою очередь, соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский заявил: "Говоря от всех соучредителей компании, мы очень рады, что Uklon продолжит свое развитие уже с новым мощным стратегическим инвестором — компанией Киевстар, — уверены, что это взаимно усилит позиции компаний и поможет Uklon выйти на новый уровень как в Украине, так и за рубежом".

Корпоративное управление Uklon будет осуществлять Наблюдательный совет под руководством Александра Комарова. В состав руководящего органа войдут представители обеих компаний, в частности Зоя Дроншкевич, Борис Долгушин, Сергей Смусь и Виталий Дятленко.

"Уверен, что положительный эффект от технологической и продуктовой синергии, дополнительные инвестиции и компетенции наших команд позволят Uklon успешно реализовывать дальнейшие амбициозные планы развития в Украине и новых рынках", — добавил Сергей Гришков, СЕО Uklon.

Напомним, общий доход компании "Киевстар" за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.