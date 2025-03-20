Доход "Киевстара" в прошлом году вырос на 11%, превысив 37 млрд грн

Общий доход компании "Киевстар" за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Основные показатели

Кроме того, в четвертом квартале 2024 года наблюдался значительный рост дохода ( на 31,5%), увеличившийся с 7,92 млрд грн до 10,41 млрд грн.

Аналитический показатель, отражающий объем прибыли до вычета расходов на проценты, налоги и амортизационные отчисления (EBITDA), вырос на 5,8% в 2024 году по сравнению с 2023 годом — с 19,78 млрд грн до 20,93 млрд грн.

Показатель ARPU (средний доход на одного абонента) в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырос на 13,8%, повысившись со 106 грн до 121 грн.

В 2024 году капитальные инвестиции "Киевстара" выросли на 60,7%, достигнув 10,23 млрд грн. Компания улучшила устойчивость связи, установив более 2,6 тыс. генераторов и 176 тыс. аккумуляторов на базовых станциях.

В четвертом квартале 2024 года количество абонентов мобильной связи уменьшилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 23 млн абонентов против 23,9 млн. В четвертом квартале также зафиксировано снижение количества абонентов домашнего интернета на 2,2% с 1,2 млн до 1,1 млн.

В четвертом квартале 2024 года использование мобильного интернета на одного пользователя выросло на 19,9%.

Доля 4G абонентов составила 62,8%, увеличившись на 0,7 п.п. по сравнению с прошлым годом. Спрос на мультиплей-услуги "Киевстар" увеличился на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Киевстар" продолжил развитие экосистемы цифровых сервисов. На конец 2024 года на платформе Helsi было зарегистрировано 28 млн пациентов, 1 600 медицинских учреждений и 39 000 специалистов. Общее количество загрузок приложения Helsi достигло 9,2 млн, а за 4 квартал было осуществлено 2,4 млн онлайн-записей (+8% р/с).

Справка о "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" — международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

Напомним, в 2024 году "Киевстар" уплатил 12,3 млрд грн налогов в государственный бюджет Украины. Кроме того, за три года Великой войны компания уплатила более 32,7 млрд грн налогов.

Добавим, "Киевстар" подписал соглашение о покупке Uklon, которое является разработчиком онлайн-платформы и приложения заказа авто, и представлено в Украине и Узбекистане.