Дохід "Київстару" торік зріс на 11%, перевищивши 37 млрд грн

Загальний дохід компанії "Київстар" за 2024 рік зріс на 11%, досягнувши 37,27 млрд грн порівняно з 33,59 млрд грн у 2023 році.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Основні показники

Крім того, у четвертому кварталі 2024 року спостерігався значний ріст доходу (на 31,5%), який збільшився з 7,92 млрд грн до 10,41 млрд грн.

Аналітичний показник, що відображає обсяг прибутку до вирахування витрат на відсотки, податки та амортизаційні відрахування (EBITDA) зріс на 5,8% у 2024 році порівняно з 2023 роком — з 19,78 млрд грн до 20,93 млрд грн.

Показник ARPU (середній дохід на одного абонента) в 2024 році порівняно з 2023 роком зріс на 13,8%, підвищившись з 106 грн до 121 грн.

У 2024 році капітальні інвестиції "Київстару" зросли на 60,7%, досягнувши 10,23 млрд грн. Компанія покращила стійкість зв'язку, встановивши понад 2,6 тис. генераторів та 176 тис. акумуляторів на своїх базових станціях.

У четвертому кварталі 2024 року кількість абонентів мобільного зв'язку зменшилася на 3,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 23 млн абонентів проти 23,9 млн. У четвертому кварталі також зафіксовано зниження кількості абонентів домашнього інтернету на 2,2%, з 1,2 млн до 1,1 млн.

У четвертому кварталі 2024 року використання мобільного інтернету на одного користувача зросло на 19,9%.

Частка 4G абонентів склала 62,8%, збільшившись на 0,7 п.п. порівняно з минулим роком. Попит на мультиплей-послуги "Київстар" зріс на 50,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

"Київстар" продовжив розвиток своєї екосистеми цифрових сервісів. Станом на кінець 2024 року на платформі Helsi було зареєстровано 28 млн пацієнтів, 1 600 медичних закладів та 39 000 спеціалістів. Загальна кількість завантажень додатку Helsi досягла 9,2 млн, а за 4 квартал було здійснено 2,4 млн онлайн-записів (+8% р/р).

Довідка про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Оператор працює в Україні вже 27 років.

Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

Нагадаємо, у 2024 році "Київстар" сплатив 12,3 млрд грн податків до державного бюджету України. Крім того, за три роки великої війни компанія сплатила понад 32,7 млрд грн податків.

Додамо, "Київстар" підписав угоду щодо купівлі Uklon, яка є розробником онлайн-платформи та застосунку замовлення авто, і наразі представлена в Україні та Узбекистані.