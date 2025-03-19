"Київстар" придбає 97% акцій Uklon за понад $155 млн

Міжнародний цифровий оператор VEON, оголосив, що його дочірня компанія АТ “Київстар” підписала угоду про придбання Uklon group, провідної української платформи для замовлення та доставки.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це стратегічне придбання відкриває нові горизонти для «Київстар» у сфері цифрових споживчих послуг, відповідно до стратегії VEON.

Експансія "Київстар" у нову сферу

Зазначається, що це стратегічне придбання знаменує експансію "Київстар" у нову сферу цифрових споживчих послуг відповідно до стратегії цифрового оператора VEON.

Uklon працює в 27 містах України та об'єднує понад 100 тисяч водіїв-партнерів на своїй платформі. У 2024 році компанія здійснила більше ніж 100 мільйонів поїздок та понад 3 мільйони доставок.

У 2023 році Uklon розширив свою діяльність, увійшовши в бізнес доставки та почав роботу в Узбекистані, де Beeline Uzbekistan, частина VEON, є провідним цифровим оператором країни.

Після закриття угоди Київстар придбає 97% акцій Uklon за загальну суму 155,2 млн доларів. Очікується, що генеральний директор Uklon Сергій Гришков залишиться на своїй посаді, де він продовжить розвивати продукти та послуги компанії в Україні та інших регіонах.

Стратегічні інвестиції в цифрову економіку

Наголошується, що інвестиції "Київстар" в Uklon — це не тільки розширення бізнесу, а й свідчення впевненості в цифровому потенціалі України.

Uklon приєднується до цифрових продуктів VEON, що обслуговують 120 мільйонів користувачів у 5 країнах.

До інших проектів "Київстар" належать Helsi, платформа охорони здоров'я, KyivstarTV, одна з провідних платформ для стрімінгу в Україні, та цифрові корпоративні послуги.

VEON також планує розширення Uklon за межі України та Узбекистану за підтримки своїх операторів у Казахстані, Пакистані та Бангладеш.

Інвестиції в цифрове майбутнє

VEON продовжує своє стратегічне зобов'язання інвестувати в цифрове майбутнє України, обіцяючи вкласти 1 мільярд доларів протягом 2023–2027 років.

Окрім цього, компанія активно співпрацює з партнерами, такими як Starlink, для покращення зв’язку в країні.

18 березня 2025 року VEON оголосила про підписання угоди з Cohen Circle Acquisition Corp. I (Nasdaq: CCIRU), що стане кроком до лістингу "Київстар" на фондовому ринку Nasdaq під тикером KYIV. Завершення угоди очікується в третьому кварталі 2025 року, після схвалення акціонерів і виконання інших стандартних умов.

Про "Київстар"

"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів. Акціонер "Київстар" – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає медичну платформу Helsi з 28 мільйонами користувачів та платформу для кіно і ТБ "Київстар ТБ". Компанія також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, надаючи хмарні рішення, послуги з кібербезпеки та штучного інтелекту, а також активно розвиває ринок розробки програмного забезпечення через Kyivstar Tech.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет погодив заявку від "Київстару" на купівлю сервісу таксі Uklon. Регулятор дійшов висновку, що купівля не призведе до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (онлайнової реклами, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів).