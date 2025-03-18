VEON робить крок до лістингу "Київстару" на Nasdaq: підписано угоду з Cohen Circle

Міжнародний цифровий оператор VEON, материнська компанія "Київстар", та Cohen Circle, що спеціалізується на придбанні активів, оголосили про укладення угоди щодо злиття бізнесів.

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Про це повідомляє пресслужба компанії "Київстар".

Зазначається, що метою даної угоди є опосередкований лістинг "Київстар" на фондовій біржі Nasdaq Stock Market в США. Після завершення об'єднання бізнесу компанія Kyivstar Group Ltd. (Група Київстар) стане материнською компанією "Київстар" і буде зареєстрована на фондовій біржі Nasdaq під тикером KYIV.

VEON володітиме щонайменше 80% випущеного та неоплаченого капіталу Kyivstar Group одразу після закриття транзакції, яке, як очікується, відбудеться у 3 кварталі 2025 року, та залежить від схвалення акціонерів Cohen Circle та інших звичайних умов закриття.

"Вихід "Київстар" на біржу Nasdaq стане не просто фінансовою віхою — він ознаменує собою визначальний момент для економічного майбутнього України. Як один з найбільших приватних інвесторів в Україні, VEON пишається тим, що першим зробив цей історичний крок, пропонуючи американським та світовим інвесторам унікальну можливість підтримати та взяти участь в економічному зростанні та стійкості України", - заявив голова Наглядової ради та засновник компанії VEON Огі К. Фабела ІІ.

Довідка про "Київстар"

"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів. Акціонер "Київстар" – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет погодив заявку від "Київстару" на купівлю сервісу таксі Uklon. Регулятор дійшов висновку, що купівля не призведе до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (онлайнової реклами, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів).