Международный цифровой оператор VEON, материнская компания "Киевстар" и Cohen Circle, специализирующаяся на приобретении активов, объявили о заключении соглашения по слиянию бизнесов.

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Об этом сообщает пресс-служба компании "Киевстар".

Целью данного соглашения является опосредованный листинг "Киевстар" на фондовой бирже Nasdaq Stock Market в США. После завершения объединения бизнеса компания Kyivstar Group Ltd. (Группа Киевстар) станет материнской компанией "Киевстар" и будет зарегистрирована на фондовой бирже Nasdaq под тикером KYIV.

VEON будет владеть не менее 80% выпущенного и неоплаченного капитала Kyivstar Group сразу после закрытия транзакции, которое, как ожидается, состоится в 3 квартале 2025 года и зависит от одобрения акционеров Cohen Circle и других обычных условий закрытия.

"Выход "Киевстар" на биржу Nasdaq станет не просто финансовой вехой — он ознаменует собой определяющий момент для экономического будущего Украины. Как один из крупнейших частных инвесторов в Украине, VEON гордится тем, что первым сделал этот исторический шаг, предлагая американским и мировым инвесторам уникальную возможность поддержать и принять участие в экономике. ON Оги К. Фабелла II.

Справка о "Киевстаре"

"Киевстар" — ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов. Акционер "Киевстар" – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, оказывающим поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech.

Напомним, Антимонопольный комитет согласовал заявку от "Киевстара" на покупку сервиса такси Uklon. Регулятор пришел к выводу, что покупка не приведет к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков (онлайновой рекламы, организации перевозок легковым автотранспортом и услуг по доставке товаров).