"Киевстар" получил разрешение на покупку Uklon

Антимонопольный комитет (АМКУ) согласовал заявку от крупнейшей телекоммуникационной компании Украины " Киевстар " на покупку сервиса такси Uklon.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

"Частному акционерному обществу "Киевстар" предоставили разрешения на получение контроля над компанией "Uklon LTD" и обществами с ограниченной ответственностью "Тех уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что регулятор пришел к выводу, что покупка не приведет к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков (онлайновой рекламы, организации перевозок легковым автотранспортом и услуг по доставке товаров).

Отметим, Uklon – украинская IT-компания, разработчик одноименного сервиса по вызову автомобилей для пассажирских перевозок и доставки товаров. Представлен в 27 городах страны, а мобильное приложение Uklon загрузило более 12 миллионов пользователей.

"Киевстар" покупает Uklon: детали сделки

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года стало известно, что материнская компания "Киевстар" — Veon — рассматривает покупку Uklon. В декабре соучредитель Uklon Сергей Смусь говорил, что компания получила несколько предложений по покупке, "но ни одно из них не было интересно". С учетом военного дисконта он оценивал компанию по 7-8х показателям EBITDA (прибыль к вычету процентов, налогов, износа и амортизации).

Согласно оценке аналитиков Forbes Ukraine, текущая цена компании может составить $40-80 млн. Uklon закончил три квартала 2024 года с выручкой в 1,2 млрд грн – вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Зачем "Киевстар" покупает Uklon?

Стоит отметить, что "Киевстар" активно расширяет бизнес за пределами традиционного телекоммуникационного направления. В 2019 году компания открыла R&D-отдел, создававший новые продукты вроде сервиса таргетированных SMS-рассылок ADWISOR. В августе 2020 года оператор приобрел долю в медицинском сервисе Helsi за 555,74 млн. грн. В декабре 2022 года "Киевстар" запустил дочернюю IT-компанию Kyivstar.Tech. Теперь на очереди Uklon.

Оператор "Киевстар" находится в процессе выхода на биржу Nasdaq. Компания производит размещение в обход IPO – через механизм SPAC (Special-Purpose Acquisition Company, то есть компания, созданная специально под объединение). Соответствующее соглашение о намерениях материнская компания оператора Veon подписала 13 января с американской инвесткомпанией Cohen Circle.

Окончательно "Киевстар" должен договориться с Cohen Circle в начале второго квартала 2025 года. Выход на биржу может состояться уже в конце второго – начале третьего квартала 2025 года.

Кроме того, "Киевстар" недавно подписал знаковое соглашение со Starlink о введении в Украине спутниковой связи Direct to Cell, что поможет усилить устойчивость коммуникационной инфраструктуры в стране.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов.

Акционер "Киевстар" – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, оказывающим поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech.