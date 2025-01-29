Скорость мобильного интернета 4G от "Киевстар" выросла на треть

Оператор электронных коммуникаций " Киевстар " продолжает развивать инфраструктуру и повышает ее емкость и, как следствие, скорость передачи данных.

Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.

Отмечается, что существенному увеличению скорости передачи данных в течение 2024 способствовало активное внедрение 4G технологии в диапазоне частот 2100 МГц вместо технологии 3G, ведь технология 4G использует спектр значительно эффективнее.

Сообщается, что подобные тестирования "Киевстар" уже провел в 28 городах Украины. Ожидаемым результатом стал ощутимый прирост скорости передачи данных.

Дополнительный спектр в диапазоне 2100 МГц да 2300 МГц, который "Киевстар" получил по результатам спектрального аукциона в ноябре 2024 г., в свою очередь усилил возможности для улучшения качества услуг — дополнительные частоты позволили увеличить емкость сети и обслуживать большее количество абонентов, удерживая высокое качество сервиса.

«Компания активно ведет модернизацию LTE-сети. Результаты этой работы мы видим уже сейчас. Во время минимальной нагрузки в отдельных локациях пиковая скорость в нашей сети 4G, когда практически весь ресурс базовой станции доступен одному абоненту может достигать более 1 Gbps», — комментирует технический директор Киевстар Владимир Лутченко.

Кроме того, "Киевстар" повысил устойчивость телеком сети более чем в три раза с начала полномасштабной войны. С 2022 года более 2,3 млрд грн инвестиций было направлено на обеспечение энергонезависимости.

Отметим, что в 2025 году мобильные операторы начнут выключать свои 3G-сети. Это позволит освободить частоты для 4G, что в свою очередь обеспечит более быстрые и качественные услуги для пользователей.

Выключение сети 3G в Украине будет постепенным, а мобильные операторы будут заранее информировать абонентов об отключении

Добавим, отключение 3G не повлияет на звонки, SMS и другие базовые услуги, но для скоростного Интернета пользователям рекомендуется перейти на 4G уже сейчас, чтобы избежать возможных неудобств в будущем. Как это сделать читайте по ссылке.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов.

Акционер "Киевстар" – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, оказывающим поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech.

Кроме этого, "Киевстар" недавно подписал знаковое соглашение со Starlink о введении в Украине спутниковой связи Direct to Cell, что поможет усилить устойчивость коммуникационной инфраструктуры в стране.