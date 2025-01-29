Швидкість мобільного інтернету 4G від "Київстар" зросла на третину

Оператор електронних комунікацій “Київстар” продовжує розбудовувати інфраструктуру та підвищує її ємність і, як наслідок, швидкість передачі даних. Швидкісний 4G у мережі Київстар доступний вже для понад 95,7% абонентів.

Про це повідомила пресслужба мобільного оператора.

Зазначається, що суттєвому збільшенню швидкості передачі даних впродовж 2024 року сприяло активне впровадження 4G технології в діапазоні частот 2100 МГц замість технології 3G, адже технологія 4G використовує спектр значно ефективніше.

Повідомляється, що такі тестування "Київстар" вже провів у 28 містах України. Очікуваним результатом став відчутний приріст у швидкості передачі даних.

Додатковий спектр у діапазоні 2100 МГц та 2300 МГц, який "Київстар" отримав за результатами спектрального аукціону у листопаді 2024, в свою чергу посилив можливості для покращення якості послуг - додаткові частоти дозволили збільшити ємність мережі та обслуговувати більшу кількість абонентів, утримуючи високу якість сервісу.

«Компанія активно провадить модернізацію LTE-мережі. Результати цієї роботи ми бачимо вже зараз. У час мінімального навантаження в окремих локаціях пікова швидкість в нашій мережі 4G, коли практично весь ресурс базової станції доступний одному абоненту, може сягати більше 1 Gbps», - коментує технічний директор Київстар Володимир Лутченко.

Окрім того, "Київстар" підвищив стійкість телеком мережі більш ніж утричі від початку повномасштабної війни. З 2022 року понад 2,3 млрд грн інвестицій було спрямовано на забезпечення енергонезалежності.

Зауважимо, в 2025 році мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі. Це дозволить звільнити частоти для 4G, що, у свою чергу, забезпечить швидші та якісніші послуги для користувачів.

Вимкнення мережі 3G в Україні буде поступовим, а мобільні оператори завчасно інформуватимуть абонентів про відключення.

Додамо, вимкнення 3G не вплине на дзвінки, SMS та інші базові послуги, але для швидкісного інтернету користувачам рекомендується перейти на 4G вже зараз, щоб уникнути можливих незручностей у майбутньому. Як це зробити, читайте за посиланням.

Про "Київстар"

"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів.

Акціонер "Київстар" – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.

Окрім цього, "Київстар" нещодавно підписав знакову угоду зі Starlink про запровадження в Україні супутникового зв'язку Direct to Cell, що допоможе посилити стійкість комунікаційної інфраструктури в країні.