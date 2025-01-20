lifecell активував нову технологію для покращення якості мобільного інтернету: що зміниться для абонентів

Мобільний оператор lifecell активував підтримку протоколів IPv4/IPv6 Dual Stack, що робить інтернет-з’єднання швидшими, безпечнішими та ефективнішими.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що активація технології забезпечує абонентам оператора швидший і надійніший доступ до інтернету, покращену якість відео- та аудіопередачі, а також підвищену безпеку завдяки шифруванню.

Про технологію Dual Stack

Як підкреслили в lifecell, Dual Stack підтримує одночасну роботу двох версій інтернет-протоколів - IPv4 та IPv6, відповідно, зберігає сумісність із поточними системами та використовує всі переваги протоколів нового покоління.

"По суті ця технологія виконує роль сполучної ланки - дає змогу використовувати потенціал IPv6 і водночас зберігає сумісність з IPv4, що забезпечує безперебійну роботу з сервісами й онлайн-ресурсами, які ще не підтримують IPv6.Це особливо актуально для середовища, де кількість підключених пристроїв стрімко зростає, зокрема завдяки розвитку Інтернету речей (IoT)", - пояснюють у пресслужбі мобільного оператора.

Серед переваг IPv6:

значно більший адресний простір, що вирішує проблему вичерпання IP-адрес;

підтримка автоматичного налаштування IP-адрес без участі DHCP-серверів;

вищий рівень безпеки завдяки вбудованій підтримці IPsec (Internet Protocol Security);

відсутність потреби в Network Address Translation (NAT), що спрощує мережеву архітектуру;

покращення продуктивності для мультимедійного контенту; ·

розширені можливості для IoT та якості обслуговування (QoS).

Крім того, протокол IPv6 підтримують глобальні гравці, серед яких Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix, Wikipedia, Microsoft, Amazon Web Services, Cloudflare та інші. Тому взаємодія абонентів lifecell з цими сервісами стане ще ефективнішою завдяки Dual Stack.

Як налаштувати

У lifecell повідомили, що для того, щоб активувати Dual Stack IPv4/IPv6 потрібно змінити налаштування смартфона.

Для цього необхідно обрати меню Мобільні мережі - Імена точок доступу - SIM-карта lifecell, яка використовується для інтернету - Протокол APN - обрати IPv4/IPv6.

"Проте більшість сучасних пристроїв на базі Android вже мають це налаштування за замовчуванням. Для користувачів iPhone технологія стане доступною після її впровадження компанією Apple", - наголошують у пресслужбі lifecell .

Нагадаємо, протягом грудня 2024 року мобільний оператор lifecell зафіксував суттєве зростання кількості заявок на послугу MNP (перенесення зі збереженням номера). Понад 70 тисяч абонентів перейшли до lifecell в цей період, а загалом від запуску послуги у 2019 році на кінець 2024 року вже 517 тисяч українців.

Зауважимо, в 2025 році мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі. Це дозволить звільнити частоти для 4G, що, у свою чергу, забезпечить швидші та якісніші послуги для користувачів.

Вимкнення мережі 3G в Україні буде поступовим, а мобільні оператори завчасно інформуватимуть абонентів про відключення.

Додамо, вимкнення 3G не вплине на дзвінки, SMS та інші базові послуги, але для швидкісного інтернету користувачам рекомендується перейти на 4G вже зараз, щоб уникнути можливих незручностей у майбутньому. Як це зробити, читайте за посиланням.