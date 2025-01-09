Понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell

Протягом грудня 2024 року мобільний оператор lifecell зафіксував суттєве зростання кількості заявок на послугу MNP (перенесення зі збереженням номера). Понад 70 тисяч абонентів перейшли до lifecell в цей період, а загалом від запуску послуги у 2019 році на кінець 2024 року вже 517 тисяч українців.

Про це повідомила пресслужба lifecell.

Згідно з даними, опублікованими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) протягом 2024 року майже 270 тисяч абонентів перейшли до lifecell зі своїми номерами. 26% з них здійснили портацію до lifecell у грудні.

Як наголошують в компанії, у кінці грудня й на початку січня 2025 року відчутно зросла кількість перенесених до lifecell номерів. Наприклад, у січні оператор фіксує в середньому 5,4 тис. проведених портацій на день, а кількість поданих заявок від абонентів подекуди сягає 10 тисяч на день.

Однією з причин підвищеного попиту стало те, що lifecell зафіксував ціну 4-тижневих пакетів послуг до кінця 2025 року.

Мобільні оператори підвищують тарифи

Лідери ринку стільникового зв'язку змінюють тарифи, проте до підвищення вдаються не всі.

Перед Новим роком мобільні оператори анонсували здорожчання цін на послуги. Так, вартість мобільного зв'язку зростає у "Київстару". Натомість абонентам обіцяють збільшити наповнення популярних послуг. Також зросли тарифи на стільниковий зв'язок Vodafone Україна. Своєю чергою оператор lifecell вже рік не підвищує тарифи і не анонсує наразі зростання цін на зв'язок.

Детальніше про нові тарифи на мобільний зв'язок читайте в матеріалі Delo.ua.

Створення нового телекомгіганта

Нагадаємо, що 9 вересня було закрито угоду з продажу ТОВ "Лайфселл" компанії DVL Telecom, що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля. За українського мобільного оператора, яким раніше володіла Turkcell, NJJ заплатила 524,3 мільйона доларів.

Окрім lifecell, DVL придбала іншого великого телекомоператора - "Датагруп-Воля". Новий власник ще навесні заявляв, що після придбання lifecell планує об'єднати ці активи. Процес було розпочато 10 вересня. Генеральним директором об'єднаної платформи став Михайло Шелемба, який очолював компанію "Датагруп-Воля".

Її, в свою чергу, було створено внаслідок об'єднання в червні 2021 року провайдера волоконно-оптичної інфраструктури та цифрових послуг "Датагруп" та інтернет-провайдера "Воля".