Датагруп-Volia та Lifecell об’єднають після придбання французьким NJJ

Французький консорціум NJJ мільярдера Ксав’є Ніеля планує запустити інвестиційну програму у розвиток компаній Датагруп-Volia та Lifecell після схвалення на їхнє придбання і подальшого злиття.

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Про це повідомляє пресслужба Horizon Capital, яка є власника Датагруп-Volia.

У спільній заяві разом з NJJ зазначається, що у березні 2024 року регулятивні органи надали згоду на придбання NJJ Датагруп-Volia, провідного провайдера фіксованого зв’язку та платного ТБ в Україні.

Зараз 96,13% акцій Датагруп-Volia у власності фонду, що управляється американською приватною інвестиційною компанією Horizon Capital під керівництвом Олени Кошарної, решта 3,87% належить генеральному директору Датагруп-Volia Михайлу Шелембі.

Після закриття угоди консорціум, яким керує NJJ, має намір об’єднати Датагруп-Volia та мобільного оператора Lifecell.

Після виконання решти умов для придбання мобільних активів в Україні під брендом Lifecell сторони мають намір створити національного телекомунікаційного оператора та ключового провайдера телекомунікаційних послуг в Україні.

«Злиття відбудеться після отримання регуляторного схвалення, що призведе до 100% володіння цими активами, зареєстрованими в Україні», - йдеться в повідомленні.

Очікується, що об’єднана компанія надаватиме послуги мобільного зв’язку понад 10 мільйонам українців, а її фіксована мережа охоплюватиме понад 4 мільйони домогосподарств по всій країні.

Крім того, злиття Датагруп-Volia та Lifecell також дозволить споживачам скористатися пропозицією потрійного пакету послуг, що включатиме мобільний, фіксований зв’язок та платне телебачення.

Очолить об’єднану платформу Датагруп-Volia-Lifecell Михайло Шелемба, теперішній генеральний директор "Датагруп" а голова наглядової ради Датагруп-Volia П’єр Данон очолить її наглядову раду.

У Horizon Capital підкреслюють, що фіналізація угоди залежить від отримання залишкових регуляторних схвалень та інших умов закриття.

NJJ Capital хоче купити lifecell

У грудні повідомлялося, що Turkcell домовилася про продаж NJJ Capital свого українського активу - третього за величиною мобільного оператора lifecell.

Проте, 19 січня Антимонопольний комітет України відхилив заяву NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій мобільного оператора lifecell та оператора стільникових веж "Укртауер".

23 січня АМКУ отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ, про погодження купівлі контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

У свою чергу Ньєль, як повідомляв 29 грудня Bloomberg, заявив, що його інвесткомпанія NJJ Capital погодилася заплатити за lifecell 500 мільйонів доларів, і це "дешево" порівняно з прибутком українського оператора зв'язку. Бізнесмен констатував, що угода наразі очікує погодження з боку регулюючих органів, включаючи АМКУ.

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справ купівлю компанією "DVL Telecom" що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, українських активів Turkcell – ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

7 березня 2024 року АМКУ надав дозвіл компанії "DVL Telecom" (Франція) на набуття контролю над компанією "Datagroup Holding Limited" ( Кіпр).

Джерело фото: ua.depositphotos.com