- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
АМКУ "знайшов підстави" не погоджувати угоду про купівлю lifecell групою NJJ
Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справ купівлю компанією "DVL Telecom" що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, українських активів Turkcell – ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що 7 березня 2024 року АМКУ надав дозвіл компанії "DVL Telecom" (Франція) на набуття контролю над компанією "Datagroup Holding Limited" ( Кіпр).
Водночас, рішенням АМКУ було надано дозвіл компаніям "NJJ UPAM" (Франція), "Lorimer II Ventures Limited" (Кіпр), "DVL Telecom" (Франція) та фізичній особі – громадянину України на узгоджені дії у вигляді реалізації положень про утримання від конкуренції терміном на 5 років.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Крім того, комітет розглянув заяви щодо набуття контролю компанією "DVL Telecom" над ТОВ "лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" й ТОВ "Укртауер" (група Лайфселл).
Але в ході розгляду заяв щодо набуття контролю компанією "DVL Telecom" над ТОВ "лайфселл" та ТОВ "Укртауер" комітетом виявлені підстави для заборони зазначених концентрацій.
"Враховуючи те, що концентрації у вигляді набуття компанією "DVL Telecom" контролю над ТОВ "лайфселл", ТОВ "Укртауер" та ТОВ "Глобал Білгі" становлять єдину транзакцію та відбуватимуться відповідно до одного договору купівлі-продажу, окремий дозвіл на набуття компанією "DVL Telecom" контролю над ТОВ "Глобал Білгі" також не може бути наданий комітетом", - зауважили в АМКУ.
Також під час розгляду заяв щодо набуття компанією "DVL Telecom" контролю над Групою Лайфселл виникла необхідність перевірки відносин контролю учасників концентрації, зокрема Групи Лайфселл та Групи Turkcell, з особою, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) рішенням Ради національної безпеки і оборони України.
Тому АМКУ розпочато розгляд справ про концентрації у вигляді набуття компанією "DVL Telecom" контролю над товариствами з обмеженою відповідальністю "лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".
Одночасно з початком розгляду вказаних справ про концентрації, АМКУ розпочато розгляд справи про узгоджені дії, які безпосередньо пов’язані із здійсненням цих концентрацій.
NJJ Capital хоче купити lifecell
У грудні повідомлялося, що Turkcell домовилася про продаж NJJ Capital свого українського активу - третього за величиною мобільного оператора lifecell.
Проте, 19 січня Антимонопольний комітет України відхилив заяву NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій мобільного оператора lifecell та оператора стільникових веж "Укртауер".
23 січня АМКУ отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ, про погодження купівлі контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".
У свою чергу Ньєль, як повідомляв 29 грудня Bloomberg, заявив, що його інвесткомпанія NJJ Capital погодилася заплатити за lifecell 500 мільйонів доларів, і це "дешево" порівняно з прибутком українського оператора зв'язку. Бізнесмен констатував, що угода наразі очікує погодження з боку регулюючих органів, включаючи АМКУ.