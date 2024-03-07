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ІТ та Телеком
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Антимонопольний комітет дозволив NJJ придбати "Датагруп-Воля"

Антимонопольний комітет дозволив NJJ придбати "Датагруп-Воля"
Антимонопольний комітет дозволив NJJ придбати "Датагруп-Воля". Колаж: delo.ua

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії DVL Telecom, що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля, придбати компанію Datagroup Holding Limited ("Датагруп-Воля").

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що це рішення було ухвалено на засіданні АМКУ 7 березня. Крім того, АМКУ схвалив узгоджені дії між компаніями NJJ UPAM, Lorimer II Ventures Limited, DVL Telecom та фізичною особою - громадянином України з метою реалізації положень акціонерної угоди протягом п'яти років.

29 грудня уповноважені представники NJJ Capital і Datagroup Holding Limited подали заявку на згоду від АМКУ для NJJ Capital щодо опосередкованого набуття акцій Datagroup Holding Limited, яке дозволило б здобути контроль над понад 50% голосів у керівному органі компанії.

Ця заявка 12 січня була відхилена через несумісність з вимогами. Вдруге заявка від DVL Telecom щодо придбання контролю над Datagroup Holding Limited була подана до АМКУ 23 січня 2024 року.

Раніше NJJ Capital, вже купила активи компанії "Датагруп-Воля". У червні 2021 року "Датагруп" придбала 100% українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного інтернету групи компаній Volia.

Також компанія активно розвиває хмарні сервіси через дата-центр Volia, надаючи різні послуги користувачам. Відзначимо, що американська компанія Horizon Capital володіє 96,13% акцій компанії "Датагруп", а 3,87% належать гендиректору Михайлу Шелембі.

NJJ Capital хоче купити lifecell

У грудні повідомлялося, що Turkcell домовилася про продаж NJJ Capital свого українського активу - третього за величиною мобільного оператора lifecell.

Проте, 19 січня Антимонопольний комітет України відхилив заяву NJJ Capital щодо придбання більш як 50% акцій мобільного оператора lifecell та оператора стільникових веж "Укртауер".

23 січня АМКУ отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ, про погодження купівлі контрольної частки у ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер". 

У свою чергу Ньєль, як повідомляв 29 грудня Bloomberg, заявив, що його інвесткомпанія NJJ Capital погодилася заплатити за lifecell 500 мільйонів доларів, і це "дешево" порівняно з прибутком українського оператора зв'язку. Бізнесмен констатував, що угода наразі очікує погодження з боку регулюючих органів, включаючи АМКУ.

Автор:
Тетяна Гойденко